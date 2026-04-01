전국 광역단체장 4월1일 일정

▲김관영 전북지사
- 전북자치도 2차공공기관 이전 범도민 유치추진위원회 출범식 (10:00 대회의실)
▲김진태 강원지사
- 삼척의료원 이전신축 준공식 (14:30 삼척의료원)
- 감로사 전통사찰 지정 기념 현장 방문(16:00 삼척 감로사)
▲고광완 광주시장 직무대행
- 후원금 전달식 (15:00 비즈니스룸)
▲황기연 전남지사 권한대행
- 제15회 수산인의 날 기념식(13:40 여수 엑스포)
▲김영환 충북지사
- 4월 직원조회(09:00 문화홀)
- 현안 관련 언론브리핑(10:30 브리핑룸)
- 충북도 정원교육센터 개소식(14:00 미원)
- 공공형 키즈카페 조성 현장 간담회(16:00 용암동)
▲이장우 대전시장
- 기업투자유치 업무협약(9:30 중회의실)
- 신교통수단(3칸 굴절차량) 시범운행 차량 점검(10:30 서구 도안동로 일원)
- 효평마루 꿈드림 예술창작놀이터 개관식(15:30 효평마루)
- 최종태 전시관 개관 행사(16:30 최종태 전시관)
▲최민호 세종시장
- 4월 직원 소통의 날(9:00 여민실)
- 제16대·제17대 대한노인회지회장 이·취임식(11:00 대한노인회 세종특별자치시지회)
- 세종한우대왕 출시기념 행사(14:00 싱싱장터 새롬점)
- 시장님과 새내기가 함께하는「문화가 있는 날」(17:00 조치원 1927아트센터)
▲김태흠 충남지사
- 4월 직원 월례모임(9:00 문예회관)
- 제25회 유관순상 시상식(14:30 천안독립기념관)
- 도지사-독일 프레틀社 대표 접견(17:00 외부접견실)
▲유정복 인천시장
- 인천시립박물관 개관 80주년 기념식 (10:30)
- 1분기 통합방위협의회 (14:00)
- 찾아가는 직원 소통 월례 조회 (16:00)
▲박형준 부산시장
- 방송촬영-KNN 톡앤썰(10:30 KNN)
- 언론 인터뷰-머니투데이(13:30 집무실)
- 정책브리핑-백년의 귀환, 동천(15:00 BIFC2)
- '부산 맛의 다양성을 묻다' 시민공감 미식토크 콘서트(16:00 밀락더마켓)
▲박완수 경남지사
- 대한노인회 경남연합회장 이·취임식(11:00 대한노인회 경남연합회 3층 강당)
- 경남도민연금 소통간담회(14:00 대회의실)
▲김두겸 울산시장
- 2분기 직원 정례회(09:30 2층 대강당)
▲황명석 행정부지사(경북도지사권한대행)
- 제361회 경상북도의회 임시회 제2차 본회의(11:00 도의회 본회의장)
- 제64회 경북도민체육대회 개회식 사전 안전관리 합동 점검(14:00 경북도청 새마을광장)
- 경상북도선거관리위원회 사무처장 내방(15:00 행정부지사실)
[전국종합=뉴스핌]