헤지펀드 억만장자 로코스, 케임브리지 대학에 3800억원 기부

[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 글로벌 매크로 헤지펀드 '로코스 캐피털 매니지먼트'의 창업자 겸 최고경영자(CEO)인 크리스 로코스(56)가 영국 케임브리지 대학에 총 1억9000만 파운드(약 3840억원)를 기부하기로 했다. 이는 영국 대학 역사상 최대 규모의 기부금이다.

지금까지는 스티븐 슈워츠먼 블랙스톤 공동 창업자 겸 CEO가 지난 2019년 옥스퍼드 대학에 기부한 1억8500만 파운드가 최고액이었다. 케임브리지 대학의 경우 퀀트 헤지펀드 업체 윈턴 그룹의 창업자 데이비드 하딩이 2019년에 기부한 1억 파운드가 최고액이었다.

영국 케임브리지 대학. [사진=로이터 뉴스핌]

31일(현지 시간) 영국 일간 파이낸셜타임스(FT) 보도에 따르면 로코스는 케임브리지 대학 서부 혁신지구 과학단지에 들어설 정치·정책 전문 학술기관인 '로코스 정부학교' 설립을 위해 1억3000파운드를 기부하기로 했다. 그는 또 6000만 파운드를 추가로 낼 계획인데, 대학도 같은 금액을 출연할 예정이다.

대학 측은 새로 설립될 '로코스 정부학교'가 정책과 신흥 기술·과학의 교차점을 연구하는 데 초점을 맞출 것이라고 밝혔다. 또한 정치와 경제, 과학 분야 연구자 뿐 아니라 정부와 기업 출신의 인재들을 포함한 학자들을 영입하고, 올해 가을부터 10년간 80~100명의 박사과정 학생을 지원하기로 했다.

로코스는 "변혁적인 교육의 혜택을 받은 만큼 영국에 보답하고 싶다"며 "이번 정부학교가 영국의 '소프트 파워'를 강화하는 데 기여할 수 있기를 바란다"고 했다. 그는 "만약 이 학교가 나처럼 중도적이고 사회적으로 자유주의적인 사람들만으로 채워진다면 실패한 것"이라며 "다양한 사상과 지적 관점이 필요하다"고 했다.

사립 명문인 이튼 칼리지를 졸업한 뒤 옥스퍼드 대학에서 물리학을 전공한 로코스는 지난 2002년 브레반 하워드를 공동 창업했고, 2015년 자신의 헤지펀드인 '로코스 캐피털 매니지먼트'를 설립했다. 현재 운용 자산은 약 220억 달러에 달하는 것으로 알려졌다.

그는 시장 변동성이 컸던 지난해 급여로 4억7700만 파운드(약9636억원)를 받았다.

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