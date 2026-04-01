[오늘의 정치일정] 4월 1일(수)

<청와대>
-대통령
프라보워 수비안토 인도네시아 대통령 국빈 방한 정상회담
<외교부>
-장관
인도네시아 대통령 방한 계기 정상 수행
-1차관
통상업무
-2차관
통상업무
<통일부>
-장관
15:00 EU의회 외교위원회 방한단 면담
-차관
14:00 북향민 입법과제 제안 간담회 인사말씀 (국회의원회관 제2간담회실)
<국방부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
14:00 국립대전현충원 신청사 개청식 (국립대전현충원)
-차관
법안2소위 (국회의사당)
<더불어민주당>
-정청래 당대표
10:30 강원 철원군 민생 현장 최고위원회의 (철원새마을금고 본점 대회의실)
12:00 철원읍 승격 제95주년 기념 <철원읍민 화합대축전> 현장 방문 (철원종합문화복지센터 다목적구장)
17:00 오중기 경북도지사 후보 환영식 (국회 본관 당대표회의실)
19:00 정치휴먼 다큐 <빨간 나라를 보았니> 국회 상영회 (국회 의원회관 제1소회의실)
-한병도 원내대표
14:05 여천NCC 방문 (전남 여수 산단)
15:05 석유화학업계 및 여천공단 입주기업 간담회 (전남 여수 산단)
<국민의힘>
-장동혁 당대표
09:00 국민의힘 정책공모전 '국민의 아이디어, 정책이 됩니다' 시상식 (국회 본관 228호)
10:30 '세금폭탄·월세폭등·전세실종' 점검 및 '내 집 마련의 자유를' 공약 발표 (마포자이더센트리지 단지, 서울 마포구 숭문길 98)
-송언석 원내대표
10:30 '세금폭탄․월세폭등․전세실종' 점검 및 '내 집 마련의 자유를' 공약 발표 (마포자이더센트리지 단지, 서울 마포구 숭문길 98)
13:30 국민의힘 노동위원회 제2차 전체회의 (국회의원회관 제6간담회의실)
<개혁신당>
-이준석 당대표
07:30 KBS1-R <전격시사> 출연
10:00 과학기술정보방송통신위원회 전체회의 (국회 본관 627호)
13:30 안전한 모바일 앱 생태계 조성을 위한 사이버보안 정책 세미나 (국회의원회관 제9간담회의실)
-천하람 원내대표
08:00 CBS 박성태의 뉴스쇼 출연
<조국혁신당>
-조국 당대표
14:00 공직선거후보자 발표(3차) (국회 본청 224호)
18:10 YTN-R <김준우의 뉴스 정면승부> 출연
-서왕진 원내대표
14:00 제3기 국가물관리위원회에 바란다 정책토론회 (국회의원회관 제4간담회의실)