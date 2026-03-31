김두현 수성구의원 예비후보 "공정한 분배와 따뜻한 공동체 만들겠다"

[대구=뉴스핌] 김용락 기자=더불어민주당 소속 김두현 수성구의원 예비후보는 31일 김부겸 전 국무총리와 함께 '새로운 대구'를 만들겠다는 의지를 밝혔다.

김두현 예비후보는 "지금 대구는 일당 독재의 정치가 바뀌어야 경제가 살고, 대구가 다시 살아날 수 있다고"고 진단했다. 이어 "대구 정치가 경쟁과 견제가 사라지면서 낙후되기 시작했고 그 결과 시민의 삶이 피폐하고 외면받고 있다"면서 대구정치의 전면적인 쇄신을 김부겸 전 총리와 함께 이루겠다고 역설했다.

김두현 수성구의원 예비후보는 "공정한 분배와 따뜻한 공동체 만들겠다"고 주장했다.[사진=김두현 예비후보] 2026.03.31 yrk525@newspim.com

김두현 예비후보는 "정치의 가장 중요한 역할은 공동체의 평화를 만드는 것"이라며 "우리 사회의 자원을 공정하게 나누고 공적 보호가 필요한 사회적 약자를 우선적으로 살피는 것이 지방정치의 책무"라고 밝혔다. 그는 "현장에서 답을 찾고 정책으로 해결해온 것이 김두현 정치의 핵심"이라며 "실력과 실천, 실적으로 이미 검증받았다"고 강조했다.

김두현 예비후보는 출근길 인사부터 '김부겸과 함께 새로운 대구'라는 메시지를 담은 피켓을 들고 시민들과 직접 소통하며 본격적인 선거 행보에 나섰다. 김 예비후보는 "대구가 다시 도약하기 위해서는 정치의 변화가 반드시 필요하다"며 "김부겸 후보와 함께 대구 부흥의 길을 열어가겠다"고 포부를 밝혔다.

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