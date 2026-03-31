뉴욕증시 프리뷰, 트럼프 '이란전 출구' 기대에 미 주가 선물 급반등…유가 117달러 돌파에 '불안 여전'

3월 S&P500 7.8% 급락…2022년 이후 최악

유가 급등에 연준 금리 인하 기대 사실상 소멸

시장은 연준 발언·고용 지표 주목

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국과 이란 간 전쟁이 조만간 진정 국면에 접어들 수 있다는 보도가 나오면서 31일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 미 주가지수 선물이 일제히 반등했다. 다만 호르무즈 해협 봉쇄 우려와 쿠웨이트 유조선 피격 소식으로 국제유가가 다시 급등하며 시장 불안은 여전한 모습이다.

월가에서는 전쟁 장기화가 기술적 조정을 넘어 장기 하락 국면으로 이어질 수 있다는 경고와 함께, 동시에 출구 기대가 투자심리를 일부 되살리고 있다는 분석이 엇갈리고 있다.

미 동부시간 오전 9시 5분 기준 다우 E-미니 선물은 505.00포인트(1.11%), S&P500 E-미니 선물은 71.00포인트(1.11%), 나스닥100 E-미니 선물은 258.75포인트(1.12%) 각각 상승했다.

뉴욕증권거래소 트레이더.[사진=로이터 뉴스핌] 2025.11.13 mj72284@newspim.com

시장 반등의 직접적인 계기는 월스트리트저널(WSJ)의 보도였다. WSJ는 도널드 트럼프 미국 대통령이 참모들에게 호르무즈 해협이 대부분 폐쇄된 상태로 남더라도 이란에 대한 군사 작전을 종료할 의향이 있다고 말했다고 전했다. 한 달 넘게 이어진 중동 전쟁으로 글로벌 금융시장이 큰 타격을 입은 상황에서, 이번 보도는 투자자들의 불안을 다소 진정시키는 재료로 작용했다.

특히 전쟁 이후 낙폭이 컸던 기술주가 개장 전 거래에서 일제히 반등했다. 기술주 대표 상장지수펀드인 ▲테크놀로지 셀렉트 섹터 SPDR 펀드(티커:XLK)는 1.4% 상승했고, ▲엔비디아(NVDA)는 1.5% ▲마이크로소프트(MSFT)는 2% 가까이 올랐다.

다만 국제유가는 여전히 높은 수준을 유지했다.아랍에미리트(UAE) 두바이 항구에 정박 중이던 쿠웨이트 유조선이 이란의 공격을 받아 화재가 발생했다는 보도가 나온 영향이다. 쿠웨이트 국영 KUNA 통신은 국영 석유회사를 인용해 "두바이항에 정박 중이던 초대형 유조선이 이란의 직접적이고 악의적인 공격을 받았다"고 보도했다. 다만 두바이 정부는 엑스(X)를 통해 "24명의 모든 승무원 안전이 확보됐다"며 인명 피해는 없다고 밝혔다.

국제유가는 다시 급등세를 보였다. 브렌트유 선물은 4%가까이 오른 배럴당 117.21달러를 기록했고, 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 102달러 선에 거래되고 있다. 브렌트유는 장중 117달러를 웃돌며 월간 기준 사상 최대 상승폭을 향해 가고 있다.

◆ 3월 S&P500 7.8% 급락…2022년 이후 최악

월가는 이미 수년 만에 최악의 월간 성적을 기록할 가능성이 커졌다. S&P500은 3월 들어 7.8% 하락했으며, 이 하락폭이 유지될 경우 2022년 9월 9.3% 급락 이후 최악의 월간 수익률이 된다. 다우지수 역시 같은 기간 큰 폭으로 밀리며 2022년 이후 최대 월간 낙폭을 기록할 전망이다.

S&P500은 전날 종가 기준 고점 대비 9% 넘게 하락했다. 지난주 다우지수와 나스닥지수는 최고 종가 대비 10% 이상 하락하며 조정 국면 진입을 확인했다. 중소형주 중심의 러셀2000은 이미 이달 초 조정 국면에 들어섰다.

그럼에도 에너지 업종만은 예외였다. S&P500 에너지업종 지수는 3월 들어 11% 넘게 상승하며 이번 달 유일하게 플러스 수익률로 마감할 가능성이 큰 업종으로 남았다.

B. 라일리 웰스 매니지먼트의 수석 시장 전략가 아트 호건은 CNBC와의 인터뷰에서 "장기 투자자들은 10% 조정이 정상적이라는 점을 기억해야 한다"며 "평균적으로 2년에 한 번씩 이런 조정은 반복된다"고 말했다.

그는 "주식시장의 변동성은 장기적으로 더 높은 수익률을 얻기 위해 치르는 비용"이라며 "좋은 뉴스의 조짐이 보일 때마다 간헐적인 반등이 나타나고 있다"고 설명했다.

호르무즈 해협이 사실상 봉쇄되면서 오만에 정박 중인 유조선 [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 유가 급등에 연준 금리 인하 기대 사실상 소멸

시장에서는 전쟁발 유가 급등이 다시 인플레이션 우려를 자극하고 있다는 점에 주목하고 있다. 전쟁 발발 이전만 해도 올해 연방준비제도(Fed·연준)의 두 차례 금리 인하가 유력하게 반영됐지만, 현재는 CME그룹의 페드워치 기준으로 사실상 연내 동결 가능성이 가격에 반영되고 있다.

이날 미 국채 수익률은 전 만기물에 걸쳐 내림세다. 투자자들은 연준의 금리 전망과 중동 사태를 예의주시하고 있다.

제롬 파월 연준 의장이 전날 전쟁의 경제적 영향을 좀 더 지켜볼 시간이 있다고 언급한 이후, 투자자들은 오스탄 굴스비, 미셸 보먼 연준 부의장 등 연준 인사들의 발언과 이날 뉴욕 증시 개장 후 발표되는 2월 구인·이직 보고서(JOLTS)에 촉각을 곤두세우고 있다.

프랭클린 템플턴 인베스트먼트 솔루션의 시장 전략 책임자 톰 넬슨은 "현재 혼란이 비용 상승과 금융 여건 긴축, 성장 둔화로 이어질 경우 시장은 단순한 기술적 재조정에서 더 장기적인 조정 국면으로 전환될 위험이 있다"고 경고했다.

반면 BNP파리바는 아직 시장이 이번 전쟁이 성장에 치명적인 타격을 줄 것으로는 보고 있지 않다고 진단했다. 많은 애널리스트들이 전쟁 이전의 2026년 말 미국 증시 목표치를 그대로 유지하고 있으며, 기업 실적 전망 하향 폭도 제한적이라는 분석이다.

개별 종목에서는 미국 원자력·전력 생산업체 ▲콘스텔레이션 에너지(CEG)의 주가가 2026년 실적 전망 부진에 5% 넘게 내렸다.

결국 시장의 시선은 전쟁 출구 전략의 현실화 여부와 국제유가 흐름, 그리고 이에 따른 연준의 금리 경로 변화에 집중되고 있다.

koinwon@newspim.com