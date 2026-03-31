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뉴욕증시 프리뷰, 트럼프 '이란전 출구' 기대에 미 주가 선물 급반등…유가 117달러 돌파에 '불안 여전'

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3월 S&P500 7.8% 급락…2022년 이후 최악
유가 급등에 연준 금리 인하 기대 사실상 소멸
시장은 연준 발언·고용 지표 주목

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국과 이란 간 전쟁이 조만간 진정 국면에 접어들 수 있다는 보도가 나오면서 31일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 미 주가지수 선물이 일제히 반등했다. 다만 호르무즈 해협 봉쇄 우려와 쿠웨이트 유조선 피격 소식으로 국제유가가 다시 급등하며 시장 불안은 여전한 모습이다.

월가에서는 전쟁 장기화가 기술적 조정을 넘어 장기 하락 국면으로 이어질 수 있다는 경고와 함께, 동시에 출구 기대가 투자심리를 일부 되살리고 있다는 분석이 엇갈리고 있다.

미 동부시간 오전 9시 5분 기준 다우 E-미니 선물은 505.00포인트(1.11%), S&P500 E-미니 선물은 71.00포인트(1.11%), 나스닥100 E-미니 선물은 258.75포인트(1.12%) 각각 상승했다.

뉴욕증권거래소 트레이더.[사진=로이터 뉴스핌] 2025.11.13 mj72284@newspim.com

시장 반등의 직접적인 계기는 월스트리트저널(WSJ)의 보도였다. WSJ는 도널드 트럼프 미국 대통령이 참모들에게 호르무즈 해협이 대부분 폐쇄된 상태로 남더라도 이란에 대한 군사 작전을 종료할 의향이 있다고 말했다고 전했다. 한 달 넘게 이어진 중동 전쟁으로 글로벌 금융시장이 큰 타격을 입은 상황에서, 이번 보도는 투자자들의 불안을 다소 진정시키는 재료로 작용했다.

특히 전쟁 이후 낙폭이 컸던 기술주가 개장 전 거래에서 일제히 반등했다. 기술주 대표 상장지수펀드인 ▲테크놀로지 셀렉트 섹터 SPDR 펀드(티커:XLK)는 1.4% 상승했고, ▲엔비디아(NVDA)는 1.5% ▲마이크로소프트(MSFT)는 2% 가까이 올랐다.

다만 국제유가는 여전히 높은 수준을 유지했다.아랍에미리트(UAE) 두바이 항구에 정박 중이던 쿠웨이트 유조선이 이란의 공격을 받아 화재가 발생했다는 보도가 나온 영향이다. 쿠웨이트 국영 KUNA 통신은 국영 석유회사를 인용해 "두바이항에 정박 중이던 초대형 유조선이 이란의 직접적이고 악의적인 공격을 받았다"고 보도했다. 다만 두바이 정부는 엑스(X)를 통해 "24명의 모든 승무원 안전이 확보됐다"며 인명 피해는 없다고 밝혔다.

국제유가는 다시 급등세를 보였다. 브렌트유 선물은 4%가까이 오른 배럴당 117.21달러를 기록했고, 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 102달러 선에 거래되고 있다. 브렌트유는 장중 117달러를 웃돌며 월간 기준 사상 최대 상승폭을 향해 가고 있다.

3월 S&P500 7.8% 급락…2022년 이후 최악

월가는 이미 수년 만에 최악의 월간 성적을 기록할 가능성이 커졌다. S&P500은 3월 들어 7.8% 하락했으며, 이 하락폭이 유지될 경우 2022년 9월 9.3% 급락 이후 최악의 월간 수익률이 된다. 다우지수 역시 같은 기간 큰 폭으로 밀리며 2022년 이후 최대 월간 낙폭을 기록할 전망이다.

S&P500은 전날 종가 기준 고점 대비 9% 넘게 하락했다. 지난주 다우지수와 나스닥지수는 최고 종가 대비 10% 이상 하락하며 조정 국면 진입을 확인했다. 중소형주 중심의 러셀2000은 이미 이달 초 조정 국면에 들어섰다.

그럼에도 에너지 업종만은 예외였다. S&P500 에너지업종 지수는 3월 들어 11% 넘게 상승하며 이번 달 유일하게 플러스 수익률로 마감할 가능성이 큰 업종으로 남았다.

B. 라일리 웰스 매니지먼트의 수석 시장 전략가 아트 호건은 CNBC와의 인터뷰에서 "장기 투자자들은 10% 조정이 정상적이라는 점을 기억해야 한다"며 "평균적으로 2년에 한 번씩 이런 조정은 반복된다"고 말했다.

그는 "주식시장의 변동성은 장기적으로 더 높은 수익률을 얻기 위해 치르는 비용"이라며 "좋은 뉴스의 조짐이 보일 때마다 간헐적인 반등이 나타나고 있다"고 설명했다.

호르무즈 해협이 사실상 봉쇄되면서 오만에 정박 중인 유조선 [사진=로이터 뉴스핌]

유가 급등에 연준 금리 인하 기대 사실상 소멸

시장에서는 전쟁발 유가 급등이 다시 인플레이션 우려를 자극하고 있다는 점에 주목하고 있다. 전쟁 발발 이전만 해도 올해 연방준비제도(Fed·연준)의 두 차례 금리 인하가 유력하게 반영됐지만, 현재는 CME그룹의 페드워치 기준으로 사실상 연내 동결 가능성이 가격에 반영되고 있다.

이날 미 국채 수익률은 전 만기물에 걸쳐 내림세다. 투자자들은 연준의 금리 전망과 중동 사태를 예의주시하고 있다.

제롬 파월 연준 의장이 전날 전쟁의 경제적 영향을 좀 더 지켜볼 시간이 있다고 언급한 이후, 투자자들은 오스탄 굴스비, 미셸 보먼 연준 부의장 등 연준 인사들의 발언과 이날 뉴욕 증시 개장 후 발표되는 2월 구인·이직 보고서(JOLTS)에 촉각을 곤두세우고 있다.

프랭클린 템플턴 인베스트먼트 솔루션의 시장 전략 책임자 톰 넬슨은 "현재 혼란이 비용 상승과 금융 여건 긴축, 성장 둔화로 이어질 경우 시장은 단순한 기술적 재조정에서 더 장기적인 조정 국면으로 전환될 위험이 있다"고 경고했다.

반면 BNP파리바는 아직 시장이 이번 전쟁이 성장에 치명적인 타격을 줄 것으로는 보고 있지 않다고 진단했다. 많은 애널리스트들이 전쟁 이전의 2026년 말 미국 증시 목표치를 그대로 유지하고 있으며, 기업 실적 전망 하향 폭도 제한적이라는 분석이다.

개별 종목에서는 미국 원자력·전력 생산업체 ▲콘스텔레이션 에너지(CEG)의 주가가 2026년 실적 전망 부진에 5% 넘게 내렸다.

결국 시장의 시선은 전쟁 출구 전략의 현실화 여부와 국제유가 흐름, 그리고 이에 따른 연준의 금리 경로 변화에 집중되고 있다.

koinwon@newspim.com

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BTS '스윔', 빌보드 '핫 100' 1위 [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 하이브 레이블 그룹 방탄소년단(BTS)이 미국 '빌보드 200'에 이어 '핫 100'에서도 1위를 기록했다. 31일 미국 음악 전문 매체 빌보드가 공식 홈페이지에 게재한 차트 예고 기사에 따르면 방탄소년단의 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)'의 타이틀곡 '스윔(SWIM)'이 메인 송 차트 '핫 100'(4월 4일 자) 정상으로 직행했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 방탄소년단(BTS)이 21일 서울 광화문 광장에서 무료 복귀 공연 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'(BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG)을 펼쳐졌다. 2026.03.21 photo@newspim.com 이는 '다이너마이트(Dynamite)', '새비지 러브(Savage Love)', '라이프 고즈 온(Life Goes On)', '버터(Butter)', '퍼미션 투 댄스(Permission to Dance)', '마이 유니버스(My Universe)' 이후 팀 통산 일곱 번째 1위 곡이다. 또한 '스윔'은 1190번째 '핫 100' 1위 곡이자 진입과 동시에 정상을 차지한 89번째 노래로 기록됐다. 이는 역대 1위 곡 중 단 7%에 해당하는 매우 드문 사례다. 빌보드는 "1971년부터 1979년까지 9개의 1위 곡을 기록했던 비지스 이후 거의 반세기 만에 팀 최다 1위 기록을 세웠다"라고 밝혔다. 또한 방탄소년단은 1958년 8월 '핫 100' 차트 시작 이후 그룹 중 다섯 번째로 많은 1위 곡을 보유하게 됐다. 매체에 따르면 그룹 최다 1위 기록은 비틀스(20곡)가 가지고 있으며 그 뒤를 이어 슈프림스(12곡), 비지스, 롤링 스톤즈(8곡) 그리고 방탄소년단 순이다. '스윔'은 지난 20일 발표됐으며 26일까지 집계 결과 스트리밍 1530만 회, 라디오 청취자 수 2580만 회, 디지털 및 실물 싱글 판매량 총 15만 4000 장에 달했다. 빌보드 '스트리밍 송 차트'에 2위로 진입해 팀 자체 최고 순위를 경신했다 '라디오 송 차트'에서는 18위로 데뷔했고 이 역시 팀의 역대 성적 중 가장 높은 진입 순위다. '디지털 송 세일즈 차트'에서는 1위를 찍어 방탄소년단의 13번째 1위 곡이 됐다. 이들은 해당 차트에서 가장 많은 1위 곡을 보유한 그룹에 등극했다. 방탄소년단은 소속사 빅히트 뮤직을 통해 "3년 9개월의 긴 기다림 끝에 선보인 앨범으로 '빌보드 1위'라는 큰 영광 얻게 되었다. 언제나 아낌없는 사랑과 응원을 보내주신 아미(팬덤명)분들은 물론 저희의 음악을 듣고 마음을 나눠주신 모든 분들께 깊이 감사드린다"라며 소감을 전했다. 이어 "신보를 준비하면서 많은 사람들이 공감할 수 있는 보편적인 정서를 담기 위해 고민했다. 이를 대표하는 타이틀곡 '스윔'은 어려움 속에서도 끝까지 나아가자고 말하는 노래다"라고 말했다. 방탄소년단 멤버들은 "이 곡이 국경을 넘어 많은 분들께 작은 용기와 위로가 되었기를 바란다. 오랜 시간 변함없는 믿음과 응원에 감사하고 앞으로도 진심을 다하는 음악으로 보답할 것"이라고 덧붙였다. 앞서 빌보드는 지난 30일 공개한 차트 예고 기사를 통해 '아리랑'이 메인 앨범 차트 '빌보드 200'(4월 4일 자) 정상을 찍었다고 밝혔다. 방탄소년단이 '빌보드 200'과 '핫 100' 정상을 동시에 점령한 것은 2020년 미니 7집 '비(BE)'와 타이틀곡 '라이프 고즈 온' 이후 약 6년 만이다.   alice09@newspim.com 2026-03-31 09:06
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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