반도체협회 "중동 리스크에도 원자재 수급 안정적"

헬륨·브롬화수소 등 핵심 원자재 사전 재고 확보

복수 조달 경로 운영으로 수급 불안 가능성 낮아

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 한국반도체협회가 중동 지역의 군사적 긴장 고조에도 불구하고 국내 반도체 원자재 수급에는 직접적인 차질이 없으며 단기적 수급 불안성이 낮다고 31일 밝혔다. 국내 기업들이 헬륨과 브롬화수소 등 핵심 원자재 재고를 사전에 확보하고 조달 경로를 다변화한 데 따른 분석이다.

협회는 이날 최근 중동 사태와 관련한 반도체 원자재 수급 현황을 설명하며 이같이 전했다. 협회는 "국내 반도체 기업들은 최근 이슈가 되고 있는 헬륨, 브롬화수소 등 모든 필요한 원자재와 관련해 일정 수준의 재고를 사전 확보하고 있다"며 "현재까지 생산 공정에 직접적인 차질이 발생하지 않고 있다"고 강조했다.

이어 기업별로 복수의 조달 경로를 운영하고 있어 단기적인 수급 불안 가능성이 크지 않다고 분석했다. 협회는 "그간 다양한 공급망 불확실성 상황에 대비하는 조치들을 준비해 왔다"며 "최근 중동사태와 관련해서도 이러한 틀에 기반해 대응하고 있으며 정부와도 수급 현황에 대해 긴밀히 소통하고 있다"고 말했다.

향후 사태 장기화 가능성에 대비해서도 선제적인 대비책을 마련할 방침이다. 협회는 "중동사태가 장기화될 경우에 대비해서도 반도체 업계는 국내외 이해관계자와 함께 대체 공급처 확보 등 공급망의 안정성 확보를 위한 노력을 지속해 나갈 예정"이라고 밝혔다.

aykim@newspim.com