경기동북부시민모임연대회, 유은혜 지지..."촘촘한 교육 생태계 구축 적임자"

"교육부 장관으로 쌓은 경험·정책 실행력을 바탕으로 변화를 현실로 만들어 낼 수 있는 검증된 리더"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 최장수 교육부 장관을 지낸 유은혜 경기도교육감 예비후보를 중심으로 경기 동·북부지역 시민사회의 지지 선언이 이어지면서 지역사회와의 교육 협력 생태계 구축에 기대감을 높였다.

경기동북부시민모임연대회일동(이하 연대회)은 31일 오후 진접역에서 유은혜 예비후보에게 정책 제안서를 전달하고 공식 지지를 선언했다. [사진=유은혜 경기도교육감 예비후보 선거캠프]

이들 단체는 유은혜 예비후보를 경기도민이 함께하는 '경기교육 거버넌스 구축'과 '교육 협력 생태계 실현'을 위한 적임자로 평가하며 유 예비후보의 경기교육 정책 방향에 큰 공감대를 나타냈다.

경기동북부시민모임연대회일동(연대회)은 31일 진접역에서 유은혜 예비후보에게 정책 제안서를 전달하고 공식 지지를 선언했다. 연대회는 남양주, 가평, 양평, 포천 등 경기 동·북부지역 시민들의 참여를 기반으로 구성된 시민사회 연합체다.

연대회는 지지 선언을 통해 "미래 교육은 지역과 사회 전체가 함께 만들어 가는 공동의 책임이 돼야 한다"라며 "유은혜 예비후보는 교육부 장관으로 쌓은 경험과 정책 실행력을 바탕으로 변화를 현실로 만들어 낼 수 있는 검증된 리더"라고 밝혔다. 이들은 지역 간 교육 환경 격차를 줄이고 아이 한 명 한 명의 성장을 지원하는 촘촘한 교육 생태계를 만들어야 한다고 덧붙였다.

이와 함께 ▲경기교육 거버넌스 체계의 법제화 및 실행 가능한 조직 구조 구축▲경기도 31개 시·군이 협력하는 교육 협력 시스템 마련▲미래세대를 위한 지속가능발전교육(ESD)의 지역별 활성화 적극 추진 등을 정책 제안했다.

경기동북부시민모임연대회일동(이하 연대회)은 31일 오후 진접역에서 유은혜 예비후보에게 정책 제안서를 전달하고 공식 지지를 선언했다. [사진=유은혜 경기도교육감 예비후보 선거캠프]

유은혜 예비후보는 "이 자리에 함께 해주신 경기동북부시민모임연대회에 감사드린다"며 "교육은 실제로 학교 안에서만 이루어지는 것이 아닌 지역사회가 함께 책임지는 것이라 생각하기에 차별 없고 교육격차 없는 교육 환경을 만들어 우리 아이들이 교육의 기본권을 누릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

이어 "경기도교육감이 되면 ▲기본사회▲기본교육▲기본독서를 토대로 정책을 펼치면서 우리 아이들이 자신의 삶을 설계할 수 있고 공동체 속에서 공동의 윤리 의식을 가지고 살아갈 수 있도록 교육 비전을 실현하겠다"고 강조했다.

1141world@newspim.com