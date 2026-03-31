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환율 1530원 돌파…보험사, 외화자산 위험하다

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중동 리스크 장기화…고환율 기조 지속 가능성
외화자산 확대에 헤지비용·건전성 부담 동시 확대

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 달러/원 환율이 글로벌 금융위기 이후 처음으로 1530원을 돌파하면서 보험업계가 자본건전성과 수익성 전반에 걸친 부담 확대에 직면했다. 중동 지정학적 리스크 장기화 가능성이 부각되면서 고환율 기조가 이어질 경우 보험사 재무 전반에 구조적 압박이 가중될 수 있다는 분석이다.

31일 금융권에 따르면 달러/원 환율은 장중 1536.5원까지 오르며 글로벌 금융위기 이후 처음으로 1530원선을 넘어섰다. 주간 거래 기준 환율이 1530원을 상회한 것도 2009년 3월 이후 처음이다. 최근 환율 상승은 미국과 이란 간 긴장 고조 등 중동 지역 지정학적 리스크 확대에 따른 원유 공급 차질 우려와 안전자산 선호가 맞물린 영향으로 풀이된다.

[서울=뉴스핌] 한태희 기자 = [자료=뉴스핌DB] 2024.01.03 ace@newspim.com

고환율 장기화에 대한 우려도 커지고 있다. 한국신용평가는 중동 지역 원유 운송 정상화 시점의 불확실성과 유전 설비 재가동 지연 가능성을 감안할 때 고유가와 고환율 기조가 상당 기간 이어질 수 있다고 진단했다. 위지원·전지훈 한국신용평가 실장은 "원유 공급 차질과 안전자산 선호가 맞물리면서 고환율 기조를 심화시키는 요인으로 작용할 것"이라고 전망했다.

◆ 중소형사 '직격탄'…차환 리스크 확대

환율 급등에 따라 보험업계는 환헤지와 자본 관리 전반에 걸쳐 부담이 커지는 모습이다. 고환율 국면이 이어질 경우 외화자산 비중이 높은 보험사일수록 재무 부담이 확대될 수밖에 없다.

보험사들은 외화자산 대부분에 대해 통화스와프와 선도계약 등을 활용해 환헤지를 하고 있지만, 환율 상승 시 헤지 비용이 빠르게 증가하는 점이 부담 요인으로 작용한다. 특히 외화자산은 장기, 헤지 계약은 단기인 구조가 많아 만기 도래 시 롤오버(차환) 과정에서 비용 부담이 확대될 수 있다.

특히 보험사별 영향 차별화가 뚜렷하게 나타날 전망이다. 대형 보험사는 장기 통화스왑 비중이 80% 안팎으로 비교적 안정적인 구조를 갖춘 반면, 중소형 보험사는 50% 이하에 머무는 경우가 많아 단기 만기 집중에 따른 차환(롤오버) 리스크가 크다.

환율 급등 국면에서 만기 연장이 겹칠 경우 금리차와 스프레드 비용이 동시에 반영되며 손익이 급격히 악화될 수 있다.

◆ K-ICS 하방 압력…"영향 제한적" 분석도

환율 상승은 지급여력비율(K-ICS·킥스)에도 직접적인 영향을 미친다. 외화자산 확대에 따라 외환리스크액이 증가하면서 요구자본이 늘어나고, 이는 K-ICS 비율 하락으로 이어지는 구조다.

한국신용평가에 따르면 원·달러 환율이 100원 상승할 경우 K-ICS 비율은 평균 약 1%포인트(p) 하락하는 것으로 분석됐다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 보험사별 환율 상승 따른 킥스 비율 민감도 [그래픽=한국신용평가] 2026.03.31 yunyun@newspim.com

보험업계의 외화자산 규모와 헤지 구조도 부담 요인으로 지목된다. 지난해 상반기 기준 보험사 외화자산은 약 136조원 규모로, 생명보험사 약 100조원, 손해보험사 약 36조원 수준이다. 해외투자 확대 과정에서 외화자산 비중이 빠르게 늘어난 만큼 환율 변동에 따른 헤지 비용 부담이 커질 수밖에 없는 구조다. 환율 상승은 장부상 평가이익을 늘리는 동시에 헤지비용 급등이라는 부담을 동반한다.

다만 환율 상승이 보험사 실적 전반에 미치는 영향은 과거 대비 제한적일 수 있다는 평가도 나온다. 보험사들이 해외 대체투자 손실 이후 외화유가증권 비중을 줄여 현재 운용자산 내 비중이 평균 약 10% 수준에 그치고 있기 때문이다. 즉 외화자산 규모 자체는 부담 요인이지만, 자산 내 비중이 낮아지면서 환율 변동이 전체 손익에 미치는 영향은 제한적일 수 있다는 분석이다.

보험업계 한 관계자는 "환율 변동성이 확대될수록 헤지 비용과 자본비율 변동성이 동시에 커질 수 있다"며 "장기 통화스왑 비중이 높은 대형사는 영향이 제한적인 반면, 중소형사를 중심으로 재무 부담이 더 크게 나타날 가능성이 있다"고 말했다.

yunyun@newspim.com

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BTS '스윔', 빌보드 '핫 100' 1위 [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 하이브 레이블 그룹 방탄소년단(BTS)이 미국 '빌보드 200'에 이어 '핫 100'에서도 1위를 기록했다. 31일 미국 음악 전문 매체 빌보드가 공식 홈페이지에 게재한 차트 예고 기사에 따르면 방탄소년단의 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)'의 타이틀곡 '스윔(SWIM)'이 메인 송 차트 '핫 100'(4월 4일 자) 정상으로 직행했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 방탄소년단(BTS)이 21일 서울 광화문 광장에서 무료 복귀 공연 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'(BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG)을 펼쳐졌다. 2026.03.21 photo@newspim.com 이는 '다이너마이트(Dynamite)', '새비지 러브(Savage Love)', '라이프 고즈 온(Life Goes On)', '버터(Butter)', '퍼미션 투 댄스(Permission to Dance)', '마이 유니버스(My Universe)' 이후 팀 통산 일곱 번째 1위 곡이다. 또한 '스윔'은 1190번째 '핫 100' 1위 곡이자 진입과 동시에 정상을 차지한 89번째 노래로 기록됐다. 이는 역대 1위 곡 중 단 7%에 해당하는 매우 드문 사례다. 빌보드는 "1971년부터 1979년까지 9개의 1위 곡을 기록했던 비지스 이후 거의 반세기 만에 팀 최다 1위 기록을 세웠다"라고 밝혔다. 또한 방탄소년단은 1958년 8월 '핫 100' 차트 시작 이후 그룹 중 다섯 번째로 많은 1위 곡을 보유하게 됐다. 매체에 따르면 그룹 최다 1위 기록은 비틀스(20곡)가 가지고 있으며 그 뒤를 이어 슈프림스(12곡), 비지스, 롤링 스톤즈(8곡) 그리고 방탄소년단 순이다. '스윔'은 지난 20일 발표됐으며 26일까지 집계 결과 스트리밍 1530만 회, 라디오 청취자 수 2580만 회, 디지털 및 실물 싱글 판매량 총 15만 4000 장에 달했다. 빌보드 '스트리밍 송 차트'에 2위로 진입해 팀 자체 최고 순위를 경신했다 '라디오 송 차트'에서는 18위로 데뷔했고 이 역시 팀의 역대 성적 중 가장 높은 진입 순위다. '디지털 송 세일즈 차트'에서는 1위를 찍어 방탄소년단의 13번째 1위 곡이 됐다. 이들은 해당 차트에서 가장 많은 1위 곡을 보유한 그룹에 등극했다. 방탄소년단은 소속사 빅히트 뮤직을 통해 "3년 9개월의 긴 기다림 끝에 선보인 앨범으로 '빌보드 1위'라는 큰 영광 얻게 되었다. 언제나 아낌없는 사랑과 응원을 보내주신 아미(팬덤명)분들은 물론 저희의 음악을 듣고 마음을 나눠주신 모든 분들께 깊이 감사드린다"라며 소감을 전했다. 이어 "신보를 준비하면서 많은 사람들이 공감할 수 있는 보편적인 정서를 담기 위해 고민했다. 이를 대표하는 타이틀곡 '스윔'은 어려움 속에서도 끝까지 나아가자고 말하는 노래다"라고 말했다. 방탄소년단 멤버들은 "이 곡이 국경을 넘어 많은 분들께 작은 용기와 위로가 되었기를 바란다. 오랜 시간 변함없는 믿음과 응원에 감사하고 앞으로도 진심을 다하는 음악으로 보답할 것"이라고 덧붙였다. 앞서 빌보드는 지난 30일 공개한 차트 예고 기사를 통해 '아리랑'이 메인 앨범 차트 '빌보드 200'(4월 4일 자) 정상을 찍었다고 밝혔다. 방탄소년단이 '빌보드 200'과 '핫 100' 정상을 동시에 점령한 것은 2020년 미니 7집 '비(BE)'와 타이틀곡 '라이프 고즈 온' 이후 약 6년 만이다.   alice09@newspim.com 2026-03-31 09:06
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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