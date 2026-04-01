인테리어레시피, '오더 투 메이드' 롤팩 매트리스 출시…주문 후 생산 방식

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 인테리어레시피가 주문 접수 후 생산을 시작하는 '오더 투 메이드(Order-to-Made)' 방식의 롤팩 매트리스를 출시했다고 밝혔다.

해당 제품은 주문 확인 후 국내 공장에서 생산을 시작해 1~2일 내 출고되는 구조로, 생산 직후 제품을 공급하는 것이 특징이다.

일반적인 롤팩 매트리스는 사전 생산 후 창고에 보관했다가 출고되는 재고 판매 방식이 적용된다. 이 과정에서 선입선출 관리가 원활하지 않을 경우 생산 시점과 소비자 수령 시점 간 시간 차가 발생할 수 있다. 수입 제품의 경우 해상 운송과 재고 소진 기간이 추가되면서 공급까지 시간이 더 소요되는 구조다.

롤팩 매트리스는 압축 상태로 보관되는 기간에 따라 소재의 복원력과 탄성에 영향을 받을 수 있어, 생산 이후 경과 시간 관리가 품질 요소 중 하나로 언급된다.

인테리어레시피는 이러한 유통 구조를 개선하기 위해 주문 시점과 생산 시점을 일치시키는 방식을 도입했다고 설명했다. 중간 창고 보관 단계를 줄이고 주문 후 즉시 생산에 착수해 출고까지의 기간을 단축했다는 것이다.

브랜드 측은 해당 시스템을 통해 물류 및 재고 관리 비용을 절감하고 이를 제품 품질과 가격에 반영한다는 계획이다.

인테리어레시피 관계자는 "주문 이후 바로 생산을 시작하는 방식으로 생산 시점 정보를 제공하고 있다"며 "생산 과정의 투명성을 높이는 데 초점을 맞췄다"고 밝혔다.

[이미지=인테리어레시피]

whitss@newspim.com