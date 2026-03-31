한국증권금융 꿈나눔재단, 예술인재 지원사업 '희망 Dream NEXT' 발대식 개최

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 김정각 한국증권금융 꿈나눔재단 이사장은 31일 한국증권금융 본사에서 개최된 '희망 Dream NEXT' 발대식에 참석했다고 밝혔다.
한국증권금융 꿈나눔재단은 "문화예술 분야의 인재를 발굴하고 지속 가능한 성장 지원을 통해 기업의 사회적 책임을 다할 수 있도록 예술인재 지원사업인 희망 Dream NEXT를 시작하게 됐다"고 전했다.
재단에 따르면 희망 Dream NEXT는 클래식·국악 음악영재 장학사업, 클래식 신진 유망 연주자 지원사업 및 시각예술 신진유망 작가 지원사업으로 나누어 문화예술사업을 지속적이고 체계적으로 지원해 문화예술의 저변 확대에 기여하는 것을 목표로 한다.
재단은 음악영재 장학생 10명, 클래식 신진유망 연주자 2명, 시각분야 예술 작가 4명(팀 포함)을 선발해, 장학금과 창작지원금 등 예술활동 지원, 연주회 및 전시회 개최, 해외 콩쿠르 참가 지원 등 문화예술인재가 꾸준한 성장을 이룰 수 있도록 지원할 예정이다.
김정각 이사장은 "희망 Dream NEXT 발대식을 통해 올해 새롭게 선정된 문화예술인재들이 문화예술분야의 차세대 리더로서 성장할 수 있기를 기대한다"고 말했다.
한국증권금융 꿈나눔재단은 '한국증권금융'이 출연해 2013년 11월에 설립된 비영리 공익법인이며, 사회복지사업과 장학사업 등 다양한 분야에서 사회공헌 활동을 지속해 오고 있다.
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