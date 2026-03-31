부산시, 산단 유치 업종 전면 개편…투자·신산업 유치 맞춤 구조 전환

포지티브→ 네거티브 방식 전환

비제조업 37개 업종 개방 계획

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 46년 만에 산업단지 유치 업종 체계를 전면 개편한다. 제조업 중심의 경직된 구조를 바꿔 기업 투자 확대와 신산업 유치를 뒷받침하는 유연한 체계로 전환하겠다는 것이다.

박형준 부산시장은 31일 부산시청 프레스센터에서 브리핑을 열고 "산업 환경 변화에 대응하고 기업 투자 활성화를 위해 산업단지 유치 업종 체계를 전면 개편한다"고 밝혔다.

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 박형준 부산시장이 31일 오후 부산시청 9층 프레스센터에서 산업단지 유치 업종 전면 개편과 관련해 브리핑을 하고 있다.[사진=부산시] 2026.03.31

시는 기존 '포지티브(허용 업종 제한)' 방식 대신 환경유발 업종만 제한하는 '네거티브(금지 업종 제한)' 방식을 도입한다. 1980년 서부산스마트밸리일반산업단지(옛 신평·장림) 조성 이후 처음 추진되는 산업단지 제도 개편이다.

1단계로 2026년 상반기까지 면적 15만㎡ 미만의 소규모 산단 9곳에 지식산업, 정보통신산업 등 비제조업 37개 업종을 전면 개방한다. 이어 2027년까지 명지·녹산 국가산단을 제외한 시내 28개 준공 산단으로 확대할 계획이다. 노후 산단은 재생·고도화 사업과 병행해 경쟁력을 높인다.

시는 정부의 12대 첨단 전략산업과 함께 부산의 5대 미래 신산업(전력반도체, 이차전지, 미래항공, 디지털금융, 디지털헬스케어) 관련 업종을 중심으로 개편을 추진한다. 연구개발(R&D), 데이터, 서비스 등 융복합 산업 수요를 반영해 산업단지를 생산 중심에서 기술·지식 기반 생태계로 전환하는 것이 목표다.

권역별로는 가덕도신공항 배후권에 항공부품·정비(MRO), 서부산권에 미래 모빌리티, 동부산권에 바이오·헬스케어·전력반도체 산업을 집중 육성한다. 시는 산업단지 기능과 업종을 5년 주기로 재점검해 변화하는 산업 환경에 대응할 방침이다.

박 시장은 "이번 개편은 산업단지 제도의 근본적인 패러다임 전환"이라며 "기업 투자 확대와 비용 절감, 신산업 기반 확충을 동시에 달성해 부산이 글로벌 투자 허브로 도약하도록 하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com