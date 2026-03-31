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작년 중대재해 사망 3년 만에 증가…소규모 현장 중심으로 늘었다

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노동부, 작년 산재사고사망자 통계 발표
1년간 605명 사망…2022년 이후 첫 증가
5인 미만 사업장 등 영세 현장 사고 늘어
사고사망만인율 전년과 비슷한 0.38‱

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 지난해 중대재해로 인한 사망자 수가 605명으로 나타났다. 2022년 이후 감소세를 보이던 연간 사고사망자 추이는 3년 만에 증가세로 돌아섰다. 중대재해 사망자는 소규모 건설현장이나 영세 도·소매 및 임·어업 사업장 중심으로 늘었다.

고용노동부는 이 같은 내용이 담긴 2025년 산업재해 현황 부가통계 가운데 재해조사 대상 사망사고 발생 현황 결과(잠정)를 31일 공개했다.

◆ 작년 중대재해로 605명 사망…3년 만에 증가

지난 한 해 동안 중대산업재해로 사망한 노동자는 605명으로 확인됐다. 연도별 중대재해 사망자 수는 2022년 623명 이후 2023년 597명, 2024년 592명으로 점차 감소했으나 3년 만에 증가한 것으로 나타났다.

업종별 사망자 수를 보면 제조업을 제외한 두 업종 모두 전년 대비 사망자가 늘었다. 건설업 사망자 수는 286명, 기타 업종은 161명으로 각각 전년 대비 10명, 23명 증가했다.

2025년(누적) 산업재해 현황 부가통계 가운데 재해조사 대상 사망사고 발생 현황 결과(잠정) [자료=고용노동부]

건설업의 경우 공사 기간이 짧고 안전관리 수준이 열악한 5억원 미만 소규모 현장에서 사망한 노동자가 1년 새 25명 증가했다.

지난해 2월 부산 기장 반얀트리 리조트 화재 사고나 같은 달 세종-안성 고속도로 붕괴 사고, 11월 발생한 울산 화력발전소 붕괴 사고 등 50억원 이상 현장의 대형 사고도 발생했지만 소규모 현장의 영향이 전체 증가폭에 더 큰 영향을 미쳤다는 분석이다.

사망자 증가폭만 보면 기타 업종에서 가장 많이 증가했다. 특히 소형 도·소매업 사망자는 25명으로 전년보다 9명 증가했고, 영세 임·어업 사업장에서도 전년 대비 11명 늘어난 18명이 사망했다.

제조업 사망자 수는 158명으로 2024년(175명)보다 17명 감소했다. 노동부는 업종별 현장 특성 때문에 상반된 결과가 나타났다고 봤다. 제조업은 현장이 고정되어 있고 근로자가 매일 비슷한 업무를 하는 반면, 매번 바뀌는 건설현장에서는 위험요인이 달라지고 이를 관리하는 능력도 미흡했다는 설명이다.

2025년(누적) 산업재해 현황 부가통계 가운데 재해조사 대상 사망사고 발생 현황 결과(잠정) [자료=고용노동부]

사망사고 유형별로는 '물체에 맞음'과 '끼임'이 각각 72명, 50명을 기록하면서 전년 대비 11명, 16명 감소한 것으로 나타났다.

가장 많이 발생한 사고 유형은 '떨어짐'으로 249명(41.2%)이 사망했다. 이어 '부딪힘' 62명(10.2%), '무너짐' 38명(6.3%) 순이었다. 차례대로 전년 대비 22명(9.7%), 12명(24.0%), 18명(90.0%) 증가했다.

지역별로는 경기 지역 사망자는 126명으로 가장 많았지만, 증감을 보면 가장 큰 폭으로 줄어들었다. 2024년과 비교하면 사망자 수는 58명(31.5%)이나 감소했다.

노동부는 지난해 경기청 및 자치단체 협력을 통해 사업장 관리를 강화했다고 부연했다. 반면 경북 지역 사망자는 2024년 39명에서 2025년 73명으로 34명(87.2%)이나 증가했다.

◆ 작년 유족급여 승인 사망자 45명 늘어난 872명…사고사망만인율 0.38‱

지난해 기준 사고사망만인율은 0.38‱(0.383‱)로 전년(0.386‱)과 비슷한 수준을 기록했다.

유족급여 승인 사고사망자 수가 전년 대비 45명 늘어났지만, 사망자 수 증가에 준하는 정도로 산업재해보험 가입자 규모가 늘어나면서 지난해와 비슷한 만인율이 나타난 것으로 풀이된다.

사고사망만인율은 임금 근로자 1만명당 발생하는 사고사망자 수의 비율을 의미한다.

2025년 유족급여 승인 기준 사고사망 재해 현황 [자료=고용노동부]

지난해 유족급여가 승인된 사고사망자는 872명으로 2024년보다 45명 증가했다. 2024년 이전에 발생한 사고여도 2025년에 유족급여 승인이 결정되면 이번 통계에 들어갔다.

업종별 승인 기준 사망자 수는 ▲건설업 361명(41.4%, 33명) ▲운수창고통신업 176명(20.2%, 38명) ▲제조업 164명(18.8%,-23명) 등으로 나타났다.

규모별로는 5인 미만에서 354명이 승인되면서 1년 전보다 45명(3.2%) 증가했다. 5~49인 사업장에서는 감소했으나 50~299인 사업장과 300인 이상 사업장에서 각각 11명(0.6%), 18명(1.8%) 증가했다.

유족급여 승인 기준 노무제공자 사망자 수는 137명으로 전년 대비 36명 증가했다. 이 중 화물차주 사망자는 75명(54.7%)으로 절반을 넘었고 퀵서비스 기사도 40명으로 3분의 1에 달했다. 택배기사와 대리운전기사 사망자는 각각 7명, 6명이었다.

sheep@newspim.com

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