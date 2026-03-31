중국 PMI 깜짝 반등...이란 전쟁에 선주문 몰렸다

[베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 중국의 대표적인 경기 선행 지수인 구매관리자지수(PMI)가 깜짝 반등했다.

중국 국가통계국은 3월의 제조업 PMI가 전달 대비 1.4포인트(p) 상승한 50.4를 기록했다고 31일 발표했다.

기업 구매 담당자 조사를 바탕으로 작성되는 PMI 통계는 경기 동향을 보여주는 지표다. 기준선인 50보다 높으면 경기 확장, 낮으면 경기 위축 국면을 의미한다.

중국의 제조업 PMI는 1월 49.3, 2월 49.0을 기록하며 2개월 연속 위축 국면에 위치했다. 3월에는 PMI가 50.4를 기록하며 확장 국면에 진입했다.

제조업 PMI의 5개 하부 항목 중 생산 지수는 51.4로 전달 대비 1.8p 높아졌고, 신규 주문 지수는 51.6으로 3.0p 상승했다. 원자재 재고 지수, 고용 지수, 배송 지수는 모두 50을 하회했다.

국가통계국은 "2월 춘제(春節, 중국 설) 연휴가 종료된 이후 3월 들어 기업의 경영 활동이 정상화됐으며, 시장 활력이 높아지면서 PMI가 경기 확장 국면으로 돌아섰다"고 평가했다.

이와 함께 3월 PMI 상승은 신규 주문이 늘어난 것이 주효했던 것으로 분석된다. 이란 전쟁으로 인해 글로벌 기업들이 공급망 차질을 우려해 주문을 미리 앞당겨서 발주했다는 해석이 나온다. 이로 인해 전자제품, 기계, 중간재 등에 대한 신규 수출 주문 지수가 상승했다.

특히 중국은 이란 전쟁에도 불구하고 원자재 공급망이 큰 타격을 입지 않았으며, 이로 인해 제조업 활동이 위축되지 않았다. 때문에 글로벌 기업들이 중국 업체들에 대한 주문량을 늘리고 있다는 분석도 나온다.

중국 국가통계국은 3월의 비제조업 PMI는 전달 대비 0.6p 상승한 50.1을 기록했다고 발표했다. 건설업 활동 지수는 전달 대비 1.1p 상승한 49.3, 서비스업 활동 지수는 0.5p 상승한 50.2를 기록했다.

중국 월간 제조업 PMI 추이 [사진=중국국가통계국]

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