중국 깊어지는 제조업 부진, 2월 PMI 하락

[베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 중국의 대표적인 경기 선행 지수인 제조업 구매관리자 지수(PMI)가 2개월째 기준점을 하회했다.
중국 국가통계국은 2월 제조업 구매관리자지수(PMI)가 전달(49.3)보다 0.3포인트(p) 하락한 49.0으로 집계됐다고 4일 발표했다. 이는 로이터통신이 집계한 이코노미스트 전망치 중간값 49.1을 소폭 하회하는 수치다.
기업 구매 담당자 조사를 바탕으로 작성되는 PMI 통계는 경기 동향을 보여 주는 지표다. 기준선인 50보다 높으면 경기 확장, 낮으면 경기 위축 국면을 의미한다.
중국 국가통계국이 집계하는 제조업 PMI는 지난해 4월부터 11월까지 8개월 동안 경기 위축 구간에 위치해 있다가 지난해 12월 50.1로 반등해 반짝 확장 국면에 진입했었다. 하지만 지난 1월 49.3으로 낮아졌으며, 2월에도 PMI는 하락세를 기록했다.
제조업 PMI를 구성하는 5대 지수 중 생산지수는 49.6으로 전월 대비 1.0p, 신규주문지수는 48.6으로 0.6p, 종업원 지수는 48.0으로 0.1p, 공급자배송시간지수는 49.1로 1.0p 각각 하락했다. 원자재 재고지수는 47.5로 0.1p 상승했다. 5대 지수 모두 50을 하회하며 위축 국면을 나타냈다.
건설업과 서비스업으로 구성되는 비제조업 PMI는 49.7로 0.2p 상승했다.
중국 국가통계국은 "2월 춘제 연휴가 2월 중하순까지 이어지며 제조업 기업의 생산 및 경영에 일정한 영향을 받았다"며 "춘제 연휴 기간 숙박, 외식, 문화 레저 등 서비스 업종의 활동 지수는 상승했다"고 설명했다.
한편 중국 민간 조사 기관인 레이팅독(루이팅거우, 瑞霆狗)가 발표한 2월 제조업 PMI는 52.1을 기록하며 지난달 대비 1.8p 상승했다.
국가통계국의 PMI는 대기업을 포함해 조사를 진행하는 반면 레이팅독은 중소기업과 수출기업을 위주로 조사를 진행한다.
루이팅거우의 창업자인 야오위(姚煜)는 "2월 제조업은 공급과 수요가 활발해지면서 확장 국면을 보였고, 대외 수요 강세가 PMI 지수를 끌어올렸다"며 "중국 부양책에 대한 기대감 역시 기업들의 심리에 긍정적인 영향을 미쳤다"고 설명했다.
