오스코텍, 정기주총서 이사회 7인 체제 확정…전문성·독립성 강화

위원회 설치 근거 마련 등 거버넌스 체계 정비

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 차세대 혁신 신약 개발 기업 오스코텍은 지난 30일 경기도 성남시 코리아바이오파크에서 제28기 정기주주총회를 개최하고, 이사 5인 선임 등 상정 안건을 원안 가결했다고 밝혔다.

이번 주주총회에서는 윤태영 사내이사(재선임), 신동준 사내이사(신규), 강진형 사내이사(신규), 김규식 사외이사(신규), 이경섭 사외이사(신규)가 선임됐다. 기존 이상현 대표이사와 곽영신 연구소장을 포함해 오스코텍 이사회는 총 7인 체제로 확대됐다.

오스코텍 정기주총 현장 [사진=오스코텍]

오스코텍은 이번 이사회 구성을 통해 연구개발, 임상, 법률, 재무 및 자본시장 등 다양한 영역의 전문성을 보강하고, 이사회 중심의 경영 감독 및 견제 기능도 한층 강화해 나갈 계획이다.

재선임된 윤태영 대표(사내이사)는 오스코텍의 중장기 연구개발 전략을 지속적으로 이끌 예정이다. 오스코텍은 현재 OCT-598의 임상 1상을 진행하고 있으며, 항내성 항암제 플랫폼 확장과 OCT-648 등 후속 파이프라인 개발도 이어가고 있다. 회사는 윤 대표를 중심으로 연구개발 역량을 고도화하고, 차세대 성장동력 확보에 속도를 낼 방침이다.

신규 선임된 신동준 사내이사는 자본시장과 기업 커뮤니케이션 분야의 경험을 바탕으로 재무전략, 투자자 소통, 대외 커뮤니케이션 등에서 역할을 맡을 예정이다.

강진형 사내이사는 항암 분야의 임상 경험과 산업에 대한 이해를 바탕으로 회사의 연구개발 전략과 임상개발 방향에 전문적 조언을 제공할 예정이다. 김규식 사외이사는 법률 및 지배구조 분야의 전문성을 바탕으로 이사회의 독립성과 투명성 제고에 기여할 것으로 기대된다. 이경섭 사외이사는 법원과 법무법인에서 축적한 법률 및 분쟁 대응 경험을 바탕으로 주요 의사결정 과정의 적법성 점검과 리스크 관리 체계 강화에 기여할 것으로 기대된다.

오스코텍 관계자는 "이번 주주총회를 통해 이사회 구성과 거버넌스 체계를 정비하게 됐다"며 "오스코텍은 이번 이사회 재편을 계기로 연구개발의 성과가 주주가치로 이어지는 선순환 구조를 더욱 분명히 만들어가겠다. 연구개발과 사업 성과에 더욱 집중하는 한편, 주주가치 제고를 위한 책임 있는 경영에 최선을 다하겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com