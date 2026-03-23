오스코텍, 세계신장학술대회서 'OCT-648' 연구성과 포스터 발표

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 차세대 패러다임을 선도하는 바이오 기업 오스코텍은 오는 28일부터 일본 요코하마에서 열리는 세계신장학술대회(WCN)에서 OCT-648 과제인 NUAK1 억제제 전임상 후보물질군의 동물모델 개념입증(PoC) 결과를 발표한다.
신장 섬유화 억제제 개발 프로젝트인 OCT-648 과제는 NUAK1을 타깃으로 하며, 섬유화 활성 유전자의 핵 내 신호를 차단해 섬유화 초기 반응을 억제하는 기전을 기반으로 한다. 이는 NUAK1 억제를 통해 신장 섬유화의 핵심 전사 조절 경로인 YAP/TAZ 신호전달을 간접적으로 조절함으로써 신장 질환의 공통 병리 기전인 섬유화 진행 자체를 표적하는 차별화된 접근법이다.
전임상 신장 섬유화 모델에서 진행된 조직병리 분석 결과, NUAK1 억제제는 섬유화 면적 감소, 섬유아세포 활성 억제, 콜라겐 축적 감소 등 일관된 항섬유화 효과를 나타냈으며 투여 용량이 높아질수록 섬유화 지표가 비례적으로 감소하며 안정적인 약물 효과를 보여주었다. 이러한 기전 기반 특성에 따라 NUAK1 억제제는 다양한 만성 콩팥병 원인에 폭넓게 적용 가능한 치료제로 개발될 수 있음을 시사했다.
이번 WCN 2026에서는 NUAK1 억제제 후보물질군의 신장 섬유화 전임상 데이터를 중심으로 포스터 발표를 한다. 이번 행사에는 지난해 합류한 오스코텍 심혜석 상무를 비롯한 주요 연구진이 참석해 전임상 결과를 발표하고, NUAK1 억제제의 차별화된 개발 전략을 소개할 예정이다. 글로벌 파트너들과의 네트워킹을 통해 기술이전 가능성을 적극 모색할 계획이다.
오스코텍 윤태영 대표이사는 "오스코텍의 NUAK1 억제제는 섬유화 초기 경로를 차단함으로써 신장 질환의 단계 및 원인에 상관없이 모든 신부전증 환자에게 적용 가능하다는 기전적 강점을 가졌으며 탁월한 NUAK1 선택성으로 만성 질환 치료제 개발에 적합한 안전성을 확보한 후보물질"이라고 강조했다.
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