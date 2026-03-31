한투운용 "ACE ETF 떠올리며 러닝하자…ACE RUN 진행"

4월 15일부터 5월 14일까지 'ACE RUN'

4월 14일까지 사전 신청 시 챌린지 시작 알림

ACE ETF 떠올리며 자신만의 러닝 경로 설정

SNS 인증 시 추첨 통해 경품 증정

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국투자신탁운용은 31일 자사 상장지수펀드(ETF) 브랜드 'ACE'와 연계한 러닝 챌린지 'ACE RUN'을 진행한다고 밝혔다.

회사에 따르면 ACE RUN은 러닝 플랫폼 '런데이'를 통해 누구나 참여할 수 있는 챌린지다. 챌린지는 4월 15일부터 5월 14일까지 진행되며, 4월 1일부터 14일까지 사전 신청을 받는다. 사전 신청은 챌린지 시작 알림을 위한 것으로, 이벤트 참여를 위한 필수 조건은 아니다.

[사진=한국투자신탁운용]

참여 방법은 간단하다. 런데이 앱에서 'ACE RUN 챌린지' 참가 신청 후 ACE ETF를 상징하는 본인만의 러닝 코스로 2km 이상 달리면 된다. ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF를 떠올리게 하는 숫자 '7' 모양이나 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus ETF의 투자처를 상징하는 '반도체 칩' 모양 등 자유롭게 경로 설정이 가능하다.

ACE RUN 참가자 대상 경품도 준비돼 있다. 참가상에 해당하는 '메가커피 기프티콘'은 추첨을 통해 250명에게 제공되고, 누적 러닝 거리 상위권 10명에게는 '호카 운동화'가 지급된다. 이 외에도 가장 창의적으로 경로를 설정해 달린 참가자 2인에게는 '가민 시계'가 경품으로 나갈 예정이다.

경품 응모를 위해서는 ACE ETF를 상징하는 코스로 달린 후 인증샷을 소셜네트워크서비스(SNS)에 업로드해야 한다. 당첨자 발표일은 5월 28일이며, 인증샷 업로드 방법과 당첨자 발표 등은 ACE ETF 홈페이지와 런데이 앱을 통해 확인할 수 있다.

회사 측은 "이번 챌린지는 투자자를 넘어 비투자자와의 일상 속 접점을 만들기 위한 한국투자신탁운용의 또 다른 시도"라며 "한국투자신탁운용은 앞서 지난 2월 베이커리 카페 'ETF베이커리'와 협업해 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus ETF 크림빵을 판매하는 등 비투자자 대상 경험형 마케팅을 진행한 바 있다"고 전했다.

염정인 한국투자신탁운용 ETF디지털마케팅부장은 "투자와 러닝은 자신만의 페이스에 맞춰 꾸준히 장기적으로 지속할 때 성과를 만들어 낼 수 있다는 공통점이 있어 이번 챌린지를 기획하게 됐다"며 "러닝은 단거리 질주가 아닌 지속 가능한 여정으로, 장기투자의 본질과도 맞닿아 있다"고 말했다.

이어 "ACE ETF를 상징하는 러닝 경로를 직접 설계하는 과정에서 ACE의 투자철학과 상품을 한 번 더 기억하게 되길 기대하며, 이번 ACE RUN 챌린지가 건강한 신체는 물론 건강한 투자 습관도 함께 만들어가는 기회가 될 수 있길 바란다"고 덧붙였다.

rkgml925@newspim.com