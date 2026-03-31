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[MLB] 폰세, 5년 만의 빅리그 복귀전서 불의의 무릎 부상

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타구 잡으려 달려가다 무릎 통증 호소하며 쓰러져

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = KBO리그 최우수선수(MVP) 출신 코디 폰세(토론토 블루제이스)가 5년 만의 메이저리그 복귀전에서 악몽 같은 부상으로 마운드를 떠났다.

폰세는 31일(한국시간) 캐나다 온타리오주 토론토 로저스센터에서 열린 2026 미국프로야구 메이저리그(MLB) 정규시즌 콜로라도 로키스와 홈 경기에 선발 등판해 2.1이닝 1피안타 3탈삼진 1볼넷 1실점을 기록한 뒤 3회 도중 부상으로 교체됐다. 스코어 0-0으로 팽팽하던 3회 제이크 맥카시의 내야 땅볼을 처리하러 달려가다 오른쪽 무릎이 꺾이며 그대로 그라운드에 쓰러졌다. 그 사이 3루 주자 카일 카로스가 홈을 밟아 첫 실점이 기록됐다.

초반 흐름은 완벽에 가까웠다. 폰세는 1회를 삼진 1개를 곁들이며 삼자범퇴로 막았고, 2회에도 2루타 1개만 허용한 채 후속 타자를 범타 처리했다. 초구 스트라이크 비율이 높았고 KBO리그에서 위력을 떨쳤던 커터는 콜로라도 타자들의 헛스윙을 이끌어냈다.

[토론토 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=폰세가 31일 MLB 정규시즌 콜로라도와 홈 경기에 선발 등판해 1회초 투구하고 있다. 2026.3.31 psoq1337@newspim.com

악재는 3회 발생했다. 선두타자 카일 카로스를 볼넷으로 내보낸 뒤 에두아르드 줄리엔을 삼진으로 잡는 과정에서 폭투가 나오며 주자를 진루시켰다. 이어 맥카시와의 승부에서 한 번 발을 헛디뎌 보크까지 범하면서 1사 3루 위기를 자초했다. 이어 폰세는 맥카시에게 땅볼을 유도했으나 타구를 직접 잡으려고 달려가다가 갑자기 무릎에 통증을 호소하며 그라운드에 쓰러졌다.

팀 닥터와 코칭스태프가 급히 그라운드로 뛰어나와 상태를 체크했고 더 이상 투구가 어렵다는 판단 아래 교체를 결정했다. 폰세는 한동안 일어나지 못하다 의료진의 부축을 받아 일어섰고 카트를 타고 더그아웃으로 향했다. 다행히 카트에 오르기 전에는 스스로 걸음을 옮기는 모습도 보였다.

메이저리그 공식 홈페이지 엠엘비닷컴은 "폰세가 로저스센터에서 열린 블루제이스 데뷔전에서 부상으로 실려 나가는 안타까운 장면을 연출했다. 2021년 이후 첫 메이저리그 출전이었다"고 전했다.

재도약의 꿈을 안고 오른 빅리그 복귀전에서 불운의 부상으로 악몽 같은 하루가 됐다. 부상 정도와 공백 기간이 관건이다. 폰세가 단기 이탈에 그치고 다시 로테이션에 합류할 수 있을지, 재활이 필요한 중장기 부상으로 이어질지가 토론토 선발진 구상에도 변수가 될 것으로 보인다.

psoq1337@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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