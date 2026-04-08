"집팔아 평생 월세 지원" 토스 이승건, 만우절 논란에 사과

AI 핵심 요약beta
- 이승건 토스 대표가 8일 만우절 집 팔아 직원 월세 평생 지원 공약에 사과했다.
- SNS에서 형식 가벼움 인정하며 동료 감사 의도 밝혔다.
- 부동산 이익 사회 환원 실천 약속하고 이벤트는 10명 1년 지원으로 축소했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 =이승건 비바리퍼블리카(토스) 대표가 만우절인 지난 1일 개인 명의 집을 팔아 직원 100명 월세와 이자를 평생 지원하겠다고 한 공약에 대해 사과했다.
8일 업계에 따르면 이 대표는 전날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "저에게 주거 문제는 오래된 고민의 연장이었지만 그 무게에 비해 만우절이라는 형식은 가볍게 받아들여질 수 있었고 제가 미처 충분히 헤아리지 못한 부분이 있었다"며 사과의 뜻을 밝혔다.
이 대표는 "(만우절 이벤트는) 몇 해 전부터 이어온 사내 이벤트였는데, 올해는 시작부터 예상치 못한 큰 화제가 됐다"며 "만우절 사내 이벤트는 동료들에게 감사를 전하고 싶은 마음에서 시작한 일이었다"고 했다.
그러면서 "한 사람의 노력으로 이 거대한 문제를 풀 수는 없겠지만 저 개인이 사회에 기여할 수 있는 지점은 있다고 생각한다"며 "부동산 거래에서 발생하는 이익을 사회에 환원해 공동체의 구성원으로서 책임을 다하겠다"며 "하나씩 실천으로 옮기겠다"고 덧붙였다.
앞서 이 대표는 만우절인 지난 1일 사내 공지를 통해 신청을 받아 추첨으로 100명을 선정하고, 뽑히면 자가 부동산을 소유하게 될 때까지 매달 월세나 대출이자를 전액 지원하겠다고 공언했다. 정부의 부동산 규제 강화 속 이같은 발언이 나오면서 큰 관심을 끌었다.
당시 그는 "개인 명의로 소유한 거주 중인 집을 팔겠다"며 집을 판 차익으로 "토스팀 100명의 월세 또는 (주택담보대출) 이자 전액을 평생 지원하고자 한다"고 했다.
다만 만우절 이후 해당 이벤트는 10명에게 주거비 1년 치 지원을 지원하고 추첨을 통해 지원 대상 선정 하는 것으로 축소 정리됐다.
romeok@newspim.com