한미약품, 지난해 R&D 투자 '역대 최대'…비만 신약 등 성과 초읽기

지난해 R&D 비용 2290억원 투입

연내 비만·MASH 신약 성과 가시화

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 한미약품이 지난해 역대 최대 연구개발(R&D) 투자를 단행하며 신약 개발에 속도를 내고 있다. 연내 비만 신약 에페글레나타이드의 국내 출시를 기점으로 그간 쌓아온 R&D 성과가 가시화될 전망이다.

8일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 한미약품의 지난해 연결기준 연구개발비는 2290억원으로 역대 최대를 기록했다. 회사의 최근 3년간 연구개발비 규모는 2022년 1779억원, 2023년 2050억원, 2024년 2098억원으로 지속적으로 증가해왔다.

한미약품 본사 전경 [사진=한미약품]

매출액 대비 연구개발비 비중도 확대되고 있다. 지난해 연구개발비 비율은 전체 매출 대비 14.8%로 집계됐다. 이는 국내 주요 제약사 중에서도 상위권에 속한다. 지난해 기준 유한양행의 매출액 대비 연구개발비 비율은 11.1%, 종근당 11%, JW 중외제약 14.1%, 동아에스티 14.5% 등으로 나타났다.

한미약품은 고(故) 임성기 회장의 R&D 중심 경영 철학에 따라 연구개발에 아낌 없는 투자를 이어왔다. 회사의 재무 여건이 녹록치 않은 상황에서도 투자 규모를 줄이지 않았다. 외형 성장이나 단기적인 수익에 급급하기보다는 하나의 신약개발 프로젝트를 10년 이상 장기 과제로 끌고가며 성과를 쌓아온 덕에 'R&D 명가'라는 타이틀을 얻기도 했다.

그 결과 독자 기술을 바탕으로 비만과 당뇨, 희귀·면역질환 등에서 굵직한 파이프라인을 만들어냈고 이를 앞세워 글로벌 빅파마와 다수의 기술수출 계약을 맺었다. 지난 2015년 사노피에 3개의 신약 후보물질을 한 번에 기술수출 한 사례가 대표적이다. 기술수출이 해지돼 물질이 반환되더라도, 자체 개발을 포기하지 않고 이어가며 연구개발 중심 기업의 정체성을 놓지 않았다는 평가를 받았다.

한미약품은 올해 비만 신약 에페글레나타이드의 국내 출시와 함께 주요 신약 후보물질의 개발 성과가 가시화되는 국면에 접어들 것으로 보인다.

에페글레나타이드는 한미약품이 독자 플랫폼 기술 '랩스커버리'를 적용해 개발한 지속형 GLP-1 계열 비만·대사질환 치료제다. 주 1회 주사 투여 방식으로 인슐린 분비 촉진·글루카곤 분비 억제·위 배출 지연을 통해 혈당 조절과 식욕 억제를 동시에 유도한다. 특히 약물이 체내에서 서서히 방출돼 기존 GLP-1 대비 위장관 부작용을 상대적으로 낮춘 것이 특징이다.

국내 3상 중간 결과 최대 30%의 체중 감소, 평균 9.75%의 체중 감소 효과를 보였다. 국내 최초 GLP-1 비만 신약으로 기대를 모으고 있다. 이르면 올 3분기 출시될 예정으로, 평택공장에서 직접 생산해 원가 경쟁력을 확보한 것 또한 강점이다. 회사는 출시 후 1년 매출 1000억 달성을 목표로 하고 있다.

머크(MSD)에 기술이전한 대사이상지방간염(MASH) 치료제 에피노페그듀타이의 임상 2b상 결과 발표도 앞두고 있다. 에피노페그듀타이드는 GLP‑1과 글루카곤 두 수용체를 동시에 활성화하는 이중 작용제다. GLP‑1으로 인슐린 분비를 촉진하고 식욕을 억제한 뒤, 글루카곤을 통해 에너지 소비와 지방 연소를 높여 간 지방과 체중을 줄이고, 간 염증과 섬유화를 개선한다.

2b상 결과의 핵심은 MASH 해소와 간섬유화 개선 여부다. 이를 입증하면 계열 내 최고(Best in class) 약물로 부상할 가능성이 높다. 임상 결과는 상반기 중 학회에서 발표될 예정이다.

연내 MASH 삼중작용제 에포시페그트루다이드의 글로벌 2b상 결과도 발표될 것으로 보인다. 에포시페그트루다이드는 GLP‑1·GIP·글루카곤 3개 수용체를 동시에 자극해 지방간·염증·섬유화를 한 번에 겨냥한다. MASH·간섬유증 동물모델에서 지방간 개선뿐 아니라 간 염증·섬유화 지표를 유의하게 떨어뜨려, 섬유화 개선에 있어서 기존 GLP‑1 단일제 대비 우수한 효과를 보였다. 해당 파이프라인은 한미약품이 자체 개발 중인 후보물질로 임상 결과가 긍정적일 경우 기술수출 가능성도 거론된다.

sykim@newspim.com