SK증권, 노후 IT 840대 취약계층에 기증

AI 핵심 요약beta
- SK증권이 8일 한국IT복지진흥원과 MOU를 체결했다.
- 노후 IT 자산 840여 대를 취약계층에 무상 보급한다.
- ESG 관점 자원순환 사업으로 지속가능경영을 확대한다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = SK증권이 한국IT복지진흥원과 업무협약(MOU)을 맺고 노후 IT 자산을 취약계층에 무상 보급하는 자원순환 사업에 나선다.
8일 SK증권은 여의도 본사에서 한국IT복지진흥원과 MOU를 체결하고, 사용 종료된 IT 자산을 재활용해 정보 취약계층의 디지털 접근성을 높이는 사회공헌 활동을 추진한다고 밝혔다.
이번 협약에 따라 SK증권은 PC·모니터·노트북 등 사내 노후 IT 자산 840여 대를 기증한다. 매각가 기준 6200만원 규모다. 기증 자산은 한국IT복지진흥원의 점검·정비 과정을 거쳐 연말 중 진흥원이 지정한 취약계층 및 복지기관에 무상 보급될 예정이다. 재사용이 어려운 자산은 부품 단위로 분해·재활용해 자원순환 및 탄소 저감에 활용한다.
SK증권은 이번 협약이 기존의 '폐기 또는 매각' 중심 자산 처리 방식을 ESG 관점의 활용 구조로 전환한 사례라고 설명했다. 지점 네트워크 최적화 과정에서 발생한 사무용 가구·비품을 지역사회에 기부해온 자원재순환 프로젝트를 IT 자산 영역까지 확대한 것이다.
정준호 SK증권 대표이사는 "이번 협약은 자산을 처분 대상이 아니라 가치 창출 수단으로 바라보는 관점의 전환"이라며 "앞으로도 지속가능경영 관점에서 사회와 환경에 기여할 수 있는 다양한 활동을 이어가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com