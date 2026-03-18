순창군 '취약계층 어르신 무료 안과 검진' 실시

시력 검사 안약 지원 백내장 수술비 등 의료비 지원 연계
[순창=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 순창군이 취약계층 어르신의 눈 건강 관리를 위한 무료 안과 검진을 실시한다.
군은 내달 9일 오전 9시부터 오후 3시까지 순창군보건의료원 3층 대회의실에서 60세 이상 취약계층 어르신 120명을 대상으로 무료 안과 검진을 진행한다고 18일 밝혔다.
검진 신청은 4월 3일까지 보건의료원 지역보건팀이나 각 면 보건지소, 보건진료소를 통해 가능하다.
이번 검진은 한국실명예방재단과 연계해 추진되며, 안과 전문의 2명을 포함한 8명의 검진팀이 참여한다. 시력검사와 굴절검사, 안압검사, 세극등현미경검사 등 다양한 검사가 이뤄지며, 검사 결과에 따른 상담도 함께 제공된다.
또 인공눈물과 안약을 처방하고 돋보기를 무료로 배부할 예정이다.
특히 65세 이상이면서 1년 이상 순창군에 거주한 기준중위소득 120% 이하 어르신은 조례에 따라 백내장 수술비 지원을 받을 수 있다. 저소득 취약계층의 경우 한국실명예방재단을 통해 개안 수술비와 의료비 지원도 연계된다.
보건의료원 관계자는 "정기적인 안과 검진을 통해 질환을 조기에 발견하는 것이 중요하다"며 "앞으로도 군민 눈 건강 보호를 위한 지원을 지속하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com