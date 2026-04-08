크래프톤, 배틀그라운드 e스포츠 대회 'PGS 서킷 1' 성료

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버투스 프로, 서킷 1 종합 우승

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 크래프톤은 PUBG: 배틀그라운드의 글로벌 e스포츠 대회 '펍지 글로벌 시리즈(PUBG Global Series, PGS) 서킷1'을 성공적으로 마무리했다고 8일 밝혔다.

PGS 서킷 1은 올해 새롭게 도입된 서킷 구조의 첫 글로벌 e스포츠 대회로, 세 번의 시리즈 대회를 거쳐 종합 우승팀을 가리는 방식으로 진행됐다.

크래프톤은 PUBG: 배틀그라운드의 글로벌 e스포츠 대회 '펍지 글로벌 시리즈(PUBG Global Series, PGS) 서킷1'을 성공적으로 마무리했다고 8일 밝혔다. [사진= 크래프톤]

각 시리즈마다 별도의 상금과 우승 트로피가 주어졌고 누적 포인트를 통해 최종 순위를 집계하는 구조를 채택했다.

크래프톤은 PUBG: 배틀그라운드의 글로벌 e스포츠 대회 '펍지 글로벌 시리즈(PUBG Global Series, PGS) 서킷1'을 성공적으로 마무리했다고 8일 밝혔다. [사진= 크래프톤]

버투스 프로 팀은 세 시리즈 전반에 걸쳐 상위권을 유지하는 꾸준한 경기력을 앞세워 치열한 접전 끝에 종합 우승을 확정했다.

마지막 시리즈에서 중위권과의 포인트 차이가 촘촘한 상황에서도 안정적인 운영과 후반 교전 집중력을 보여주며 서킷 챔피언 자리에 올랐다.

PGS 서킷 1의 총 시청 횟수는 1266만 회를 돌파했으며 최고 동시 시청자 수는 33만2886명, 총 시청 시간은 587만9880시간을 기록했다.

또한 팬이 직접 투표를 통해 최우수 선수를 선정하는 이벤트 '플레이어 오브 더 데이(Player of the Day)'에는 누적 7만3000건이 넘는 참여가 이어졌다.

올해 새롭게 적용한 3인칭 시점(TPP) 중계와 지역별 특화 방송, 선수 및 팬 친화형 콘텐츠도 흥행에 힘을 보탰다.

TPP 중계는 지형과 팀 간 포지셔닝을 한눈에 보여줄 수 있어 배틀그라운드에 익숙하지 않은 신규 시청자도 전장의 흐름을 직관적으로 이해하는 데 도움을 줬다는 설명이다.

크래프톤 관계자는 "PGS 서킷 1은 세 번의 시리즈가 하나의 흐름으로 이어지며 배틀그라운드 e스포츠의 재미를 보여주고 글로벌 팬들의 호응을 얻은 대회였다"며 "첫 번째 서킷에서 확인한 성과를 바탕으로 앞으로도 차별화된 e스포츠 경험을 제공해 나갈 것"이라고 말했다.

크래프톤은 이번 성과를 기반으로 향후 서킷 2와 연말 글로벌 대회에서 시청자 경험과 참여형 프로그램을 한층 더 고도화한다는 계획이다.

배틀그라운드 e스포츠에 대한 자세한 내용과 향후 서킷 일정, 참가 팀 정보는 공식 홈페이지 및 각종 공식 SNS 채널에서 확인할 수 있다.

origin@newspim.com