남양유업, 이오 누적 판매량 34억개 돌파..."국민 1인당 66병 소비"

1996년 출시 장수 브랜드…당 저감·영양 강화로 '건강 요구르트' 진화

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 남양유업은 1996년 출시된 요구르트 '이오'의 누적 판매량이 지난해 말 기준 34억1500만개, 총 2억7320만리터(ℓ)를 기록했다고 31일 밝혔다.

이는 국민 1인당 약 66병씩 마신 수준으로, 올림픽 규격 수영장 약 109개를 채울 수 있는 규모다.

남양유업 대표 요구르트 '이오' 출시 30주년 인포그래픽 [사진=남양유업 제공] nrd@newspim.com

이오는 국내 요구르트 시장에서 차별화된 제품 콘셉트로 주목받았다. 당시 60㎖ 중심의 제품이 주를 이루던 시장에서 80mL 용량과 트렌디한 디자인을 앞세워 새로운 기준을 제시했다. 브랜드명 역시 어린이를 위한 5가지 기능 성분을 의미하는 '이펙트(Effect)-5'에서 출발해 건강 콘셉트를 강조해왔다.

이후 이오는 단순 간식 제품을 넘어 건강 중심 요구르트로 진화를 이어왔다. 남양유업은 당 함량을 지속적으로 낮추는 동시에 영양 성분을 강화하며 제품 경쟁력을 높였다. 한 병(80㎖) 기준 당 표시 함량을 2011년 11g에서 2021년 6g까지 단계적으로 감소했다. 유산균 수는 100억 CFU 이상 수준으로 확대됐고, 비타민·미네랄·아미노산 등 영양 성분도 25종으로 강화됐다.

이를 기반으로 이오는 온 가족이 섭취할 수 있는 건강 요구르트로 자리 잡았다. 면역 기능에 필요한 아연과 비타민D를 포함해 영양 설계를 고도화한 점도 특징이다.

제품 라인업 확장도 이어졌다. 남양유업은 2021년 '이오 유산균음료'를 출시하며 온 가족을 겨냥한 제품군을 강화했다. 테트라팩 적용을 통해 보관 편의성을 높이고, 포스트바이오틱스를 더해 기능성을 확대했다.

품질 관리 역시 강화하고 있다. 남양유업은 해썹(HACCP) 등 국내외 품질 관리 시스템을 생산 전 과정에 적용하고, 엄격한 원료 기준을 통해 제품 신뢰도를 유지하고 있다고 설명했다.

브랜드 경험 확대를 위한 소비자 접점 활동도 이어지고 있다. '안심 이오 앰버서더', '이오 가족 쿠킹클래스' 등 가족 참여형 프로그램을 운영하며 브랜드 친밀도를 높이고 있으며, '전국민 간식어택' 등 체험형 마케팅도 지속하고 있다.

류성현 남양유업 카테고리 매니저는 "이오는 차별화된 용량에서 출발해 당 저감과 영양 강화 등 지속적인 개선을 통해 세대를 아우르는 브랜드로 성장했다"며 "앞으로도 가족 소비자 중심의 경험을 확대하며 브랜드 경쟁력을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

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