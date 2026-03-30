창원시, 중증 응급환자 대응 병원 협약…실시간 정보 공유

신속한 응급 의료 서비스 제공 목표
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시는 30일 시청에서 지역 응급의료 대응 강화를 위한 업무협약을 창원한마음병원, 창원파티마병원과 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 중증 응급환자와 심뇌혈관 질환자의 수용 곤란 문제를 해소하기 위한 것으로, 현장 대응과 병원 간 협력 체계를 강화하는 데 초점을 맞췄다.
협약식에는 장금용 창원시장 권한대행과 이상기 창원소방본부장, 오재연 창원보건소장, 손대곤 창원파티마병원 의무원장, 김기환 창원한마음병원 의무원장 등이 참석했다.
협약서는 응급 상황 발생 시 소방과 병원 간에 실시간으로 정보를 공유해 환자 상태를 신속히 파악하고 최적 치료를 연계하는 내용이 담겼다.
시는 이번 협약을 계기로 지역 의료기관과 긴밀한 협력을 이어가 시민에게 보다 안전하고 신뢰할 수 있는 응급 서비스를 제공할 계획이다.
장금용 시장 권한대행은 "응급의료 협력체계 구축을 통해 위기 상황에서도 시민이 적시에 의료 서비스를 받을 수 있을 것으로 기대한다"며 "시민 안전을 최우선으로 두는 행정으로 신뢰받는 도시를 만들겠다"고 말했다.
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