창원시, 중증 응급환자 대응 병원 협약…실시간 정보 공유

응급환자 수용 문제 해결 위한 협력

신속한 응급 의료 서비스 제공 목표

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시는 30일 시청에서 지역 응급의료 대응 강화를 위한 업무협약을 창원한마음병원, 창원파티마병원과 체결했다고 밝혔다.

장금용 창원시장 권한대행(가운데)이 30일 시청 접견실에서 창원한마음병원, 창원파티마병원과 체결한 지역 의료 협력 체계 강화를 위한 업무협약서를 선보이고 있다.[사진=창원시] 2026.03.30

이번 협약은 중증 응급환자와 심뇌혈관 질환자의 수용 곤란 문제를 해소하기 위한 것으로, 현장 대응과 병원 간 협력 체계를 강화하는 데 초점을 맞췄다.

협약식에는 장금용 창원시장 권한대행과 이상기 창원소방본부장, 오재연 창원보건소장, 손대곤 창원파티마병원 의무원장, 김기환 창원한마음병원 의무원장 등이 참석했다.

협약서는 응급 상황 발생 시 소방과 병원 간에 실시간으로 정보를 공유해 환자 상태를 신속히 파악하고 최적 치료를 연계하는 내용이 담겼다.

시는 이번 협약을 계기로 지역 의료기관과 긴밀한 협력을 이어가 시민에게 보다 안전하고 신뢰할 수 있는 응급 서비스를 제공할 계획이다.

장금용 시장 권한대행은 "응급의료 협력체계 구축을 통해 위기 상황에서도 시민이 적시에 의료 서비스를 받을 수 있을 것으로 기대한다"며 "시민 안전을 최우선으로 두는 행정으로 신뢰받는 도시를 만들겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com