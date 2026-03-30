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2026.03.30 (월)
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한전KDN, 데이터 평가·점검서 '우수' 획득..."데이터 관리 전문성 인정"

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'공공데이터 제공' 2년 연속 우수
'데이터기반 행정' 첫 우수 달성

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자·김하영 인턴기자 = 한전KDN(사장 박상형)이 공공데이터·데이터기반행정에서 '우수' 평가를 획득했다.

한전KDN은 최근 행정안전부가 실시한 '2025년 공공데이터 제공 운영 실태 평가'와 '데이터 기반 행정 실태 점검'에서 모두 '우수' 등급을 달성했다고 30일 밝혔다.

해당 평가 및 점검은 행정안전부가 '공공서비스 품질 향상' 및 '국민의 데이터 접근성 제고'를 위해 매년 공공기관을 대상으로 시행하는 것으로 공공데이터 개방·활용, 품질, 분석, 공유, 관리 체계 등 5개 영역 18개 항목을 중심으로 진행된다.

한전KDN은 '공공데이터 제공' 부문에서 지난해에 이어 2년 연속 '우수' 등급을 유지하는 저력을 보여주었으며 올해는 '데이터기반 행정' 부문에서도 처음으로 '우수' 등급을 획득하며 명실상부한 데이터 관리 선도기관의 전문성을 인정받았다.

[AI 일러스트=김하영 인턴기자] 2026.03.30 gkdud9387@newspim.com

한전KDN의 이번 성과는 철저하게 '국민'과 '수요자'에 초점을 맞춘 데이터 개방 전략에서 비롯됐다.

보유 데이터를 나열하는 방식에서 벗어나 대국민 설문조사와 퀴즈 이벤트 등을 통해 국민이 실질적으로 필요로 하는 데이터를 선제적으로 파악하고 이에 맞춘 맞춤형 개방 체계를 구축했다.

특히 경영진의 강력한 하향식(Top-Down) 리더십과 적극적인 직원들의 상향식(Bottom-Up) 의견 청취를 유기적으로 결합한 '고가치 데이터 발굴'로 전년 대비 6배 이상의 데이터 개방 실적 증가를 기록했다.

한전KDN은 기관 내부의 의사결정 과정에도 데이터 분석을 적극 도입해 '데이터 기반 경영'을 실천하고 있다.

이어 산업재해 사례 및 아차사고 데이터를 정밀 분석하여 정책 결정에 직결시키는 등 안전 관리와 경영 효율화를 꾀하고 있다.

또한 전 직원을 대상으로 데이터 활용 역량 진단을 시행하고 교육을 강화하고 있다. 이에 전 조직원이 데이터에 기반해 사고하고 소통하는 문화를 정착시켰다. 이러한 부분이 평가에서 높은 점수를 받는 결정적 요인이 되었다는 평이다.

한전KDN 관계자는 "이번 성과는 유의미한 데이터를 발굴하고 개방하는 데이터 중심의 행정 혁신을 통해 보다 나은 서비스를 제공하고자 전 임직원이 노력한 결과"라며 "데이터 발굴 및 인공지능과 연계한 혁신적인 서비스 확대로 공공부문의 데이터 행정 표준을 제시하는 선도기관이 되겠다"고 밝혔다.

2025년 한전KDN이 진행한 '공공데이터 퀴즈 이벤트'(왼쪽)와 '공공데이터 설문조사'(오른쪽) 포스터 [사진=한전KDN] 2026.03.30 gkdud9387@newspim.com

gkdud9387@newspim.com

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반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
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은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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