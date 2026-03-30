한전KDN, 데이터 평가·점검서 '우수' 획득..."데이터 관리 전문성 인정"

'공공데이터 제공' 2년 연속 우수

'데이터기반 행정' 첫 우수 달성

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자·김하영 인턴기자 = 한전KDN(사장 박상형)이 공공데이터·데이터기반행정에서 '우수' 평가를 획득했다.

한전KDN은 최근 행정안전부가 실시한 '2025년 공공데이터 제공 운영 실태 평가'와 '데이터 기반 행정 실태 점검'에서 모두 '우수' 등급을 달성했다고 30일 밝혔다.

해당 평가 및 점검은 행정안전부가 '공공서비스 품질 향상' 및 '국민의 데이터 접근성 제고'를 위해 매년 공공기관을 대상으로 시행하는 것으로 공공데이터 개방·활용, 품질, 분석, 공유, 관리 체계 등 5개 영역 18개 항목을 중심으로 진행된다.

한전KDN은 '공공데이터 제공' 부문에서 지난해에 이어 2년 연속 '우수' 등급을 유지하는 저력을 보여주었으며 올해는 '데이터기반 행정' 부문에서도 처음으로 '우수' 등급을 획득하며 명실상부한 데이터 관리 선도기관의 전문성을 인정받았다.

[AI 일러스트=김하영 인턴기자] 2026.03.30 gkdud9387@newspim.com

한전KDN의 이번 성과는 철저하게 '국민'과 '수요자'에 초점을 맞춘 데이터 개방 전략에서 비롯됐다.

보유 데이터를 나열하는 방식에서 벗어나 대국민 설문조사와 퀴즈 이벤트 등을 통해 국민이 실질적으로 필요로 하는 데이터를 선제적으로 파악하고 이에 맞춘 맞춤형 개방 체계를 구축했다.

특히 경영진의 강력한 하향식(Top-Down) 리더십과 적극적인 직원들의 상향식(Bottom-Up) 의견 청취를 유기적으로 결합한 '고가치 데이터 발굴'로 전년 대비 6배 이상의 데이터 개방 실적 증가를 기록했다.

한전KDN은 기관 내부의 의사결정 과정에도 데이터 분석을 적극 도입해 '데이터 기반 경영'을 실천하고 있다.

이어 산업재해 사례 및 아차사고 데이터를 정밀 분석하여 정책 결정에 직결시키는 등 안전 관리와 경영 효율화를 꾀하고 있다.

또한 전 직원을 대상으로 데이터 활용 역량 진단을 시행하고 교육을 강화하고 있다. 이에 전 조직원이 데이터에 기반해 사고하고 소통하는 문화를 정착시켰다. 이러한 부분이 평가에서 높은 점수를 받는 결정적 요인이 되었다는 평이다.

한전KDN 관계자는 "이번 성과는 유의미한 데이터를 발굴하고 개방하는 데이터 중심의 행정 혁신을 통해 보다 나은 서비스를 제공하고자 전 임직원이 노력한 결과"라며 "데이터 발굴 및 인공지능과 연계한 혁신적인 서비스 확대로 공공부문의 데이터 행정 표준을 제시하는 선도기관이 되겠다"고 밝혔다.

2025년 한전KDN이 진행한 '공공데이터 퀴즈 이벤트'(왼쪽)와 '공공데이터 설문조사'(오른쪽) 포스터 [사진=한전KDN] 2026.03.30 gkdud9387@newspim.com

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