두나무, 2025년 영업이익 26.7%↓…매출 1.56조

연결기준 영업이익 8693억원, 당기순이익 7089억원

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자·박가연 인턴기자 = 블록체인 및 핀테크 전문기업 두나무가 2025년 연간 사업보고서를 30일 공시했다.

금융감독원 전자공시시스템에 따르면 두나무의 연결 기준 2025년 영업수익은 1조 5578억원으로 전년 대비 10.0% 감소했다. 영업이익은 8693억원으로 26.7%, 당기순이익은 7089억원으로 27.9% 하락했다.

매출 및 영업이익 감소는 글로벌 경기 둔화에 따른 디지털자산 시장 거래량 감소 영향인 것으로 분석된다. 이에 지속적인 성장 기반을 확보할 수 있도록 사업 경쟁력 강화 및 신규 기회 발굴에 노력하고 있다.

[사진=두나무]

두나무는 디지털금융 패러다임 전환기에 글로벌 빅테크와 경쟁하기 위해 지난해 11월 26일 네이버파이낸셜과의 포괄적 주식교환 계약을 체결했다. 현재 정부의 승인 절차를 밟고 있으며, 양사는 관련 가이드라인에 따라 단계별 과정을 이행하고 있다.

한편 두나무는 증권별 소유자 수 500인 이상의 외부감사 대상 법인으로, 사업보고서 및 분·반기보고서를 의무 공시하고 있다.

eoyn2@newspim.com