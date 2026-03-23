두나무, 시니어 대상 디지털 금융교육 프로그램에 1600명 참여 신청

'현명한 금융생활을 위한 대화' 주제, 중장년 맞춤형 콘텐츠

노후 자금 관리, 시장 동향, 금융사기 예방 대응 등 강의 후 퀴즈

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 =디지털 자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무가 지난 17~19일 진행한 시니어 대상 디지털 금융 교육 프로그램 ''도전! 금융골든벨(이하 금융골든벨)'을 성공적으로 마쳤다고 23일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 디지털 자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무가 지난 17~19일 진행한 시니어 대상 디지털 금융 교육 프로그램 ''도전! 금융골든벨(이하 금융골든벨)'을 성공적으로 마쳤다고 23일 밝혔다. [사진=업비트]2026.03.23 dedanhi@newspim.com

금융골든벨은 장노년층의 디지털 금융 소외를 막기 위해 금융감독원, 금융위원회 소관 비영리 공익법인 시니어금융교육협의회와 두나무가 협력해 진행하는 민관 합동 교육 프로그램이다. 이번 금융골든벨은 2026년 OECD '국제 금융교육 주간'에 개최되어 1600명이 참여했다.

올해 행사는 '현명한 금융생활을 위한 대화'라는 주간 주제로, 금감원과 두나무는 재무적 의사결정에 고민이 많은 중장년이 올바른 금융 태도를 갖추고 금융 문해력을 기를 수 있도록 맞춤형 콘텐츠를 준비했다.

총 4회에 걸쳐 온라인으로 진행된 이번 금융골든벨에는 만 50세 이상 시니어 1600명이 신청했다. 이는 지난 회차의 1200명 신청 대비 30% 이상 증가한 수치로 디지털 자산과 안전한 금융 생활에 대한 시니어 세대의 관심이 커지고 있음을 증명했다.

금융골든벨은 강의를 통해 ▲노후 자금 관리 ▲시장 동향 및 정부 정책 ▲금융사기 예방 대응법 ▲디지털 자산의 기본 개념 등을 교육했고, 이어진 비대면 라이브 퀴즈로 참가자들의 흥미와 집중도를 높였다.

행사 후 실시한 설문조사 결과, '골든벨에서 배운 내용이 일상생활에서 금융·디지털 자산 관련 정보를 판단하는 데 도움이 된다고 느끼십니까?'라는 문항에 응답자의 93.8%가 긍정적으로 답했다. 또 '골든벨 참여 이후 금융·디지털 자산 사기 예방 정보를 가족이나 지인에게 공유할 의향이 있으십니까?'라는 질문에도 93.9%가 높은 공유 의사를 밝혔다.

문재희 금융감독원 금융교육국장은 "지난 2주간 참가자들이 학습한 연금제도, 금융상품, 금융 사기 예방법 등은 노후 준비를 위해 꼭 필요한 금융 지식"이라며 "금융감독원 또한 양질의 시니어 금융 교육을 통해 여러분들의 노후 준비에 도움을 드리도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

오경석 두나무 대표는 "OECD 국제 금융교육 주간을 맞아 시니어 분들과 민관이 함께 금융으로 소통하는 뜻깊은 자리를 마련하게 되어 기쁘다"며 "앞으로도 두나무는 '업클래스'를 통해 전 세대를 아우르는 맞춤형 디지털 금융 교육을 지속적으로 전개해, 국민들의 금융 문해력을 높이고 건전한 투자 문화가 뿌리내릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

dedanhi@newspim.com