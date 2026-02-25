두나무 증권플러스, 해외 주식·디지털자산 정보 추가 제공

해외 주식 프리미엄 뉴스 무료로 제공

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 두나무는 25일 투자 정보 플랫폼 '증권플러스'가 해외 주식과 디지털자산 정보를 추가로 제공하기 시작했다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 두나무는 25일 투자 정보 플랫폼 '증권플러스'가 해외 주식과 디지털자산 정보를 추가로 제공하기 시작했다고 밝혔다. [사진=두나무]2026.02.25 dedanhi@newspim.com

증권플러스는 국내 주식에 한정된 정보 제공을 넘어 해외 주식 및 디지털자산을 포함한 다양한 투자 정보를 사용자에게 제공한다. 이를 통해 이용자는 여러 애플리케이션이나 웹사이트를 번거롭게 거치지 않고도 한 곳에서 필요한 뉴스를 손쉽게 확인할 수 있다.

해외 주식 투자자들이 느꼈던 언어 차이와 비용 부담을 해소하기 위해, 증권플러스는 글로벌 투자 정보 플랫폼 '팁랭스(TipRanks)'와 협력하여 월가 애널리스트의 투자 의견과 내부자 및 헤지펀드의 매매 동향을 무료로 제공하기로 했다.

그 뿐만 아니라, 회원은 번역된 뉴스에 자체 'AI 3줄 요약' 기능을 통해 해외 주식 관련 정보를 신속하게 파악할 수 있다.

디지털자산 투자자를 위한 개선 사항으로는 뉴스탭을 신설하고 기사 내 관련 종목을 쉽게 확인할 수 있도록 태그를 적용했다. 이로 인해 디지털자산 정보 탐색이 더 간편해졌다.

두나무 관계자는 "사용자들이 여러 투자 정보를 쉽게 찾을 수 있는 환경을 조성하는 데 중점을 뒀다"며 "향후에도 접근성과 편리성을 지속적으로 높여 나갈 것"이라고 언급했다.

dedanhi@newspim.com