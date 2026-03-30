네이버, 두나무와 주식교환 일정 늦춘다…거래종결 9월로

주총 8월·거래종결 9월로 일정 조정

"안정적 거래 마무리 위한 불가피한 결정"

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 네이버파이낸셜과 두나무 간 포괄적 주식교환 일정이 3개월가량 연기됐다.

30일 네이버는 네이버파이낸셜과 두나무 간 포괄적 주식교환 안건 의결을 위한 양사의 주주총회 일정이 기존 5월 22일에서 8월 18일로 변경됐다고 공시했다.

이에 따라 주식 교환·이전 등 거래 종결 일정도 당초 6월 30일에서 9월 30일로 조정됐다.

네이버와 두나무의 업비트 로고. [이미지= 각 사]

회사 측은 관련 인허가를 포함한 제반 절차가 진행 중인 가운데 승인 절차 및 법령 정비 상황 등을 고려해 보다 안정적인 거래 종결을 위해 일정을 조정했다고 설명했다.

네이버 관계자는 "네이버와 두나무는 금융의 디지털 전환이 가속화되는 환경에서 글로벌 디지털자산 시장을 향한 선도적인 도전에 나서기 위해서는 서로의 강점을 융합한 시너지 창출이 무엇보다 중요하다는 데에 깊이 공감하고 있다"며 "양사는 디지털 자산 기반 글로벌 신사업 도전을 위한 첫 단계인 포괄적 주식 교환을 통한 계열 편입 절차가 차질없이 마무리될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"고 밝혔다.

romeok@newspim.com