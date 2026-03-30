전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.30 (월)
KYD 디데이
사회 법원·검찰

속보

더보기

'재판소원' 2차 사전심사 결론 임박...헌재 판단 기준 설정에 '고심'

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

이르면 31일 2차 사전심사 결론…첫 '본안 회부' 가능성
일각서 '4심제' 우려…헌재, 1차 심사서 26건 전부 각하

[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 헌법재판소가 이르면 오는 31일 재판소원 사건의 두번째 사전심사 결론을 내놓을 전망이다. 헌재가 지난주 첫 심사에서 26건을 모두 각하하며 엄격한 심사 의지를 내비친 만큼, 두번째 심사 결과에 법조계의 이목이 쏠린다.

30일 법조계에 따르면 헌재는 지난 23일까지 총 153건의 재판소원 사건을 접수했으며, 그중 26건을 지정재판부 첫 사전심사에서 각하 결정했다. 각하란 사건을 본안에서 심리하지 않고 돌려보낸다는 뜻으로, 청구가 법에서 정한 형식·절차 요건을 갖추지 못했을 때 내리는 결정이다.

헌법재판소가 이르면 오는 31일 재판소원 사건의 두 번째 사전심사 결론을 내놓을 예정이다. 헌재가 지난주 첫 심사에서 26건을 모두 각하하며 엄격한 심사 의지를 내비친 만큼, 두 번째 심사 결과에 법조계의 이목이 쏠린다. 사진은 김상환 헌법재판소장이 지난해 12월 18일 서울 종로구 헌법재판소에서 열린 조지호 경찰청장 탄핵심판 선고기일에 참석한 모습. [사진=뉴스핌 DB]

헌재에 헌법소원 심판 사건이 접수되면 재판관 3명으로 구성된 지정재판부가 해당 청구의 적법성 여부를 사전심사한다. 헌재법은 사전심사의 각하 사유로 ▲다른 법률에 따른 구제절차를 모두 거치지 않은 경우(보충성 요건) ▲재판소원 청구사유에 해당하지 않는 것이 명백한 경우(청구사유 미비) ▲청구기간 도과 등을 규정하고 있다.

첫 심사에서 각하된 26건을 사유별로 살펴보면 '청구사유 미비'가 17건으로 가장 많았다. 청구기간 도과는 5건, 보충성 요건 흠결은 2건, '기타 부적법'이 3건이었다.

헌법연구관 출신 노희범 변호사는 "사전심사 통과가 재판 취소로 직결되는 것은 아니지만, '앞으로 재판소원의 대상이 되는 사건은 이런 류의 사건입니다'라고 알려주는 효과가 있다"며 "그렇기 때문에 헌재도 법리 설시를 제대로 할 것"이라고 설명했다.

헌재법상 재판소원 청구사유는 확정된 재판이 ▲헌재 결정에 반하는 취지로 재판해 기본권을 침해한 경우 ▲헌법과 법률에서 정한 적법 절차를 거치지 않아 기본권을 침해한 경우 ▲헌법과 법률 위반으로 인한 기본권 침해가 명백한 경우 등으로 정해져 있다.

'청구사유 미비' 등을 이유로 첫 사전심사에서 26건이 모두 각하된 것에 대해 법조계에서는 헌재가 '4심제 우려' 등을 이유로 엄격한 기준을 적용한 것이란 해석이 나왔다. 헌재 내부적으로도 첫 본안 회부의 중대성을 감안할 때 신중하게 판단해야 한다는 기류가 형성된 것으로 전해진다.

한편, 헌재는 국민적 관심 등을 고려해 재판소원에 대한 지정재판부 각하 결정문을 오는 6월까지 홈페이지에 공개하기로 했다. 다만 전원재판부에 회부하는 내용의 지정재판부 결정문은 공개되지 않을 예정이다.

헌재 관계자는 "전원재판부가 심리 중인 상태에선 변론을 열지 않는 이상 공개는 금지돼 있다"며 "다만 전원재판부에 회부되는 건이 있다면 회부한 사실에 대해선 공개할 것"이라고 말했다. 

hong90@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
사진
은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동