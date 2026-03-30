전남도, 전문가와 사회보장·복지 논의

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도는 30일 도청에서 '전라남도 사회보장위원회'를 열고 제5기(2023~2026년) 지역사회보장계획의 2025년 연차별 시행결과를 의결하고 향후 복지정책 방향을 논의했다고 밝혔다.

30일 전남도에 따르면 사회보장위원회는 사회보장급여법 제40조에 따라 설치된 심의기구로, 복지·보건·의료·일자리 등 분야별 전문가 20명으로 구성돼 있다. 위원회는 지역의 사회보장 증진과 복지정책 조정을 담당한다.

전남도 사회보장위원회. [사진=전남도] 2026.03.30 ej7648@newspim.com

지역사회보장계획은 지역민의 복지 수요와 지역 자원을 연계해 삶의 질을 높이기 위한 4년 단위 법정계획으로, 도는 매년 실행계획을 수립해 시행하고 있다.

이날 의결된 2025년 시행결과는 2개 분야, 9개 추진전략, 52개 세부사업으로 구성됐다. 각 사업의 성과계획에 따라 연간 실적을 분석해 반영했다.

위원회는 우수 성과사업으로 ▲전남형 출생기본소득 지원▲디지털 돌봄체계(스마트빌리지) 구축▲우리동네 복지기동대 운영 등을 선정했다. 또 민관 협력 기반의 지속가능한 복지체계 구축과 지역 사회보장 인프라 확대 방안도 함께 논의했다.

도는 이번 회의에서 의결된 결과를 복지부에 제출할 예정이다. 정광선 전남도 보건복지국장은 "사회보장위원회는 도 복지정책의 방향을 체계적으로 조정하고 현장 중심의 실효성을 높이는 핵심 역할을 하고 있다"며 "도민이 체감할 수 있는 복지 성과를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

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