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오스트리아 매체마저 "한국 축구 놀라울 정도로 약해"

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미드필더 슈미트 "한국, 체력·조직력 좋아"

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 홍명보호의 코트디부아르전 예상밖 참패에 오스트리아도 놀라는 반응을 보였다.

홍명보 감독이 이끄는 대표팀은 28일(한국시간) 영국 밀턴케인스 스타디움 MK에서 열린 평가전에서 코트디부아르에 0-4로 완패했다. 오스트리아 매체들은 "한국이 코트디부아르에 큰 점수 차로 패하며 물음표를 안고 빈으로 향한다"면서 "한국은 놀라울 정도로 약했다. 저항 의지도 보이지 않았다"고 전했다. FIFA 랭킹 22위 한국이 37위 코트디부아르에 완패한 점과 스리백 전술 완성도 부족이 동시에 도마 위에 올른 것이다.

랄프 랑니크 감독이 이끄는 오스트리아는 28일 빈 에른스트하펠 슈타디온에서 열린 가나와의 평가전에서 5-1 대승을 거뒀다. 주전급과 신예를 섞어 내보낸 경기에서 마르셀 자비처가 페널티킥 골과 도움을 기록했고, 교체로 투입된 카니 추쿠에메카와 자이발트까지 골잔치에 가세했다. 월드컵 본선을 앞두고 '완성형 조직력'을 과시했다.

[밀턴킨스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=홍명보 한국 축구대표팀 감독이 28일 코트디부아르와 평가전을 앞두고 기자회견을 갖고 있다. 2026.3.30 psoq1337@newspim.com

하지만 오스트리아 대표팀 미드필더 로마노 슈미트는 한국과의 평가전을 앞두고 "한국은 체력과 조직력이 좋은 팀으로 알고 있다"며 경계심을 늦추지 않았다. 독일 분데스리가 베르더 브레멘에서 뛰는 그는 "대표팀에서는 지난 몇 년 동안 잘 훈련해 왔기 때문에 평가전이라고 해서 크게 긴장하지는 않는다"며 "소속팀에서는 반드시 이겨야 해서 압박이 크지만 대표팀 친선경기는 긴장을 조금 풀 수 있는 시간"이라고도 말했다.

한국과 오스트리아의 맞대결은 4월 1일 오전 3시 45분, 빈 에른스트하펠 슈타디온에서 열린다. 유럽 PO D조 승자(덴마크 또는 체코)를 대비한 마지막 모의고사이자 홍명보호가 코트디부아르전 충격을 얼마나 수습했는지 검증받는 무대다.

psoq1337@newspim.com

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은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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