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구자열 예비후보 "도청 경제기능 원주로 옮기겠다"

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제조업 52%·세수 1위 원주, 행정 인프라는 소외…"상생의 재배치로 강원 전체 성장"

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 더불어민주당 구자열 원주시장 예비후보는 강원특별자치도의 미래를 바꿀 핵심 공약으로 오는 31일 '강원도청 경제기능 원주 분산 배치'를 공식 발표하겠다고 30일 빍혔다.

구 예비후보는 공식 발표에 앞서 "원주는 강원 전체 제조업 생산의 52.1%를 담당하고 도내 세수 1위를 기록하고 있지만, 정작 행정 인프라에서는 소외돼 있다"고 지적했다. 특히 도 산하 정책·연구 기관의 70% 이상이 춘천권에 쏠린 불균형을 바로잡기 위해 경제 관련 조직의 원주 이전이 시급하다고 역설했다.

이번 공약은 특정 지역 간 대결이 아닌 '상생의 재배치'를 지향하고 있다. 춘천은 행정, 원주는 경제, 강릉은 관광으로 기능을 특화하는 '강원형 3대 거점 체계'를 통해 도 전체의 성장 동력을 확보하겠다는 구상이다.

구 예비후보는 시장 취임 즉시 '경제기능 원주 본부' 설치를 위한 TF팀을 가동하겠다고 약속하며 "원주의 경제적 자산을 강원도 전체의 활력으로 승화시키겠다"는 포부를 밝혔다.

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 구자열 원주시장 예비후보가 '안심원주' 공약에 대한 질의응답을 받고 있다. 2026.03.24 onemoregive@newspim.com

구자열 예비후보의 도청 경제기능 원주 분산 배치가 현실화될 경우 여러 측면에서 효과가 기대된다. 

우선 행정과 산업 현장 간 거리가 해소된다. 원주의 제조업 생산액은 4조9577억 원으로 춘천(1조2585억 원)의 약 4배에 달하고, 연구기관도 70개를 보유하고 있다. 경제정책을 설계·집행하는 조직이 현장 가까이 오면 정책 피드백 속도가 빨라지고 기업 지원 대응력이 높아진다.

혁신도시·산업단지와의 시너지도 커질 것으로 보인다. 원주 혁신도시에는 건강보험공단, 심사평가원, 광해광업공단, 관광공사 등이 입주해 있고 11개 산업단지가 자리잡고 있다. 도 경제조직이 이 집적지 인근에 위치하면 공공기관-연구기관-기업 간 협업 체계가 강화되고 2차 공공기관 이전과도 맞물려 '연구·산업·행정' 순환 구조를 구축할 수 있을 것으로 기대된다.

균형발전 효과도 기대된다. 춘천(행정)·원주(경제)·강릉(관광)으로 기능을 특화하면 특정 도시 편중 문제를 완화하고 각 도시가 강점 분야에 집중하는 다핵 거점 체계가 가능해진다.

기업 투자 유치 경쟁력도 크게 강화될 것으로 보인다. 원주시는 최근 반도체 장비·방산·바이오 등 첨단 산업 분야 11개 기업과 2,888억 원 규모의 투자협약을 체결한 바 있다. 경제정책 기능이 가까이 있으면 인허가·지원 절차가 빨라지고 투자 유치 대응력도 높아지는건 당연한 이치다.

구자열 예비후보가 앞서 발표한 기존 '첨단원주'가 원주 내부의 산업 생태계를 키우는 전략이었다면 이번 공약은 도 단위 행정 구조를 재편해 원주를 강원 경제의 공식 거점으로 격상시키겠다는 '외부 구조 전환' 성격으로 보인다.

구 예비후보는 오는 31일 기자회견에서 세부 실행 로드맵과 재원 조달 방안을 추가로 공개할 예정이다.

onemoregive@newspim.com

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반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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