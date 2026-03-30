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안민석 경기교육감 예비후보 "특수교육 판 바꾼다...수업시수 법제화 추진"

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특수학급 과밀 해소 및 소규모 특수학교 신설 약속
특수교사 행정업무 전면 이관...처우 개선 및 수당 현실화

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 안민석 경기도교육감 예비후보가 특수교육 여건의 근본적인 체질 개선을 선언했다. 특수교사의 수업 시수를 명시하고 행정 업무를 전면 이관하는 등 '교육에만 전념할 수 있는 환경'을 만들겠다는 구상이다.

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = '교육에만 전념할 수 있는 환경'을 만들겠다고 밝혔다. 2026.03.30 beignn@newspim.com

안 예비후보는 30일 기자회견을 열고 "경기도 특수교육의 판을 바꾸는 역할이 필요하다"며 특수교육 대상자와 교사, 학부모를 아우르는 8대 핵심 공약을 발표했다.

안 예비후보는 가장 먼저 특수학급의 교육 여건 개선을 약속했다.

그는 "특수교사가 교육에만 전념할 수 있도록 주당 수업시수를 조례로 정비해 명시하겠다"며 "중증·중복장애 학생이 포함된 학급은 법적 정원의 절반 수준으로 운영해 교육의 질을 담보하겠다"고 밝혔다.

특히 과중한 행정 업무를 줄이기 위해 특수교육 관련 서비스 업무를 교육지원청과 전담 행정인력으로 이관하고, 도교육청 차원의 '행정업무 배제 표준화 지침'을 수립하겠다고 강조했다.

특수학교 부족 문제에 대해서는 '지역 생활권 중심의 소규모 특수학교 모델'을 해법으로 제시했다. 외곽 지역이 아닌 학생 거주지 인근에 학교를 배치하고 과정별·유형별로 학교를 다양화해 개별 맞춤형 교육 환경을 보장한다는 계획이다.

또한 장애 학생의 대학 진학 및 전문성 강화를 위해 "한경대학교에 장애인 사범대학을 설립하겠다"는 파격적인 제안도 내놨다.

특수교육 자녀를 둔 학부모들을 위한 지원책도 포함됐다. 1인 1특기 적성 교육과 돌봄을 강화하고, 언어·감각통합 등 치료비 지원을 현실화해 경제적 부담을 덜어주겠다고 밝혔다.

아울러 지역사회와 연계한 취업 프로그램을 운영해 "졸업하면 갈 곳이 없다"는 부모들의 불안감을 해소하겠다고 약속했다.

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 안 예비후보는 "장애 학생이 어디에 있든 동등한 교육을 받을 권리가 있다"고 강조했다. 2026.03.30 beignn@newspim.com

안 예비후보는 "장애 학생이 어디에 있든 동등한 교육을 받을 권리가 있다"며 "늘봄학교나 방과후 프로그램에서도 차별받지 않도록 제도적 기준을 세우고 교육감이 바뀌어도 흔들리지 않는 경기도 특수교육의 기반을 만들겠다"고 강조했다.

beignn@newspim.com

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반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
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은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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