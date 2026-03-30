안민석 경기교육감 예비후보 "특수교육 판 바꾼다...수업시수 법제화 추진"

특수학급 과밀 해소 및 소규모 특수학교 신설 약속

특수교사 행정업무 전면 이관...처우 개선 및 수당 현실화



[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 안민석 경기도교육감 예비후보가 특수교육 여건의 근본적인 체질 개선을 선언했다. 특수교사의 수업 시수를 명시하고 행정 업무를 전면 이관하는 등 '교육에만 전념할 수 있는 환경'을 만들겠다는 구상이다.

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = '교육에만 전념할 수 있는 환경'을 만들겠다고 밝혔다. 2026.03.30 beignn@newspim.com

안 예비후보는 30일 기자회견을 열고 "경기도 특수교육의 판을 바꾸는 역할이 필요하다"며 특수교육 대상자와 교사, 학부모를 아우르는 8대 핵심 공약을 발표했다.

안 예비후보는 가장 먼저 특수학급의 교육 여건 개선을 약속했다.

그는 "특수교사가 교육에만 전념할 수 있도록 주당 수업시수를 조례로 정비해 명시하겠다"며 "중증·중복장애 학생이 포함된 학급은 법적 정원의 절반 수준으로 운영해 교육의 질을 담보하겠다"고 밝혔다.

특히 과중한 행정 업무를 줄이기 위해 특수교육 관련 서비스 업무를 교육지원청과 전담 행정인력으로 이관하고, 도교육청 차원의 '행정업무 배제 표준화 지침'을 수립하겠다고 강조했다.

특수학교 부족 문제에 대해서는 '지역 생활권 중심의 소규모 특수학교 모델'을 해법으로 제시했다. 외곽 지역이 아닌 학생 거주지 인근에 학교를 배치하고 과정별·유형별로 학교를 다양화해 개별 맞춤형 교육 환경을 보장한다는 계획이다.

또한 장애 학생의 대학 진학 및 전문성 강화를 위해 "한경대학교에 장애인 사범대학을 설립하겠다"는 파격적인 제안도 내놨다.

특수교육 자녀를 둔 학부모들을 위한 지원책도 포함됐다. 1인 1특기 적성 교육과 돌봄을 강화하고, 언어·감각통합 등 치료비 지원을 현실화해 경제적 부담을 덜어주겠다고 밝혔다.

아울러 지역사회와 연계한 취업 프로그램을 운영해 "졸업하면 갈 곳이 없다"는 부모들의 불안감을 해소하겠다고 약속했다.

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 안 예비후보는 "장애 학생이 어디에 있든 동등한 교육을 받을 권리가 있다"고 강조했다. 2026.03.30 beignn@newspim.com

안 예비후보는 "장애 학생이 어디에 있든 동등한 교육을 받을 권리가 있다"며 "늘봄학교나 방과후 프로그램에서도 차별받지 않도록 제도적 기준을 세우고 교육감이 바뀌어도 흔들리지 않는 경기도 특수교육의 기반을 만들겠다"고 강조했다.

beignn@newspim.com