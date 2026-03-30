경기 민주진보 교육감 단일화 확정... 내달 22일 최종 발표

혁신연대, 선출 방식 발표... '선거인단 55 : 여론조사 45' 합의

박효진·성기선·안민석·유은혜 4인 경선... 31일부터 선거인단 모집

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육감 선거를 앞두고 민주진보 진영의 후보 단일화 방식이 최종 확정됐다.

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육감 선거를 앞두고 민주진보 진영의 후보 단일화 방식이 최종 확정됐다. 2026.03.30 beignn@newspim.com

경기교육혁신연대는 30일 오전 경기도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고, '2026 경기 민주진보 교육감 단일후보' 선출 방식과 향후 일정을 공식 발표했다.

혁신연대가 확정한 선출 규정에 따르면 최종 단일후보는 선거인단 온라인 투표 55%와 도민 여론조사 45%를 합산해 결정된다.

선거인단은 만 16세 이상의 경기도민이라면 누구나 참여할 수 있으며, 오는 3월 31일부터 4월 16일까지 17일간 모집한다. 특히 청소년의 참여를 독려하기 위해 만 16세부터 19세 미만 청소년은 참가비(3천 원)를 면제하기로 했다.

이번 경선에는 박효진, 성기선, 안민석, 유은혜(가나다순) 등 총 4명의 후보가 참여한다. 이들은 지난 2월 단일화 서약식을 마친 바 있으며, 이번 경선 결과에 승복해 본선 경쟁력을 극대화한다는 구상이다.

주요 일정으로는 4월 18일~20일 도민 여론조사 실시, 4월 19일~21일 선거인단 투표 진행을 거쳐 4월 22일 최종 단일 후보를 발표할 예정이다.

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = "경기 교육의 혁신을 바라는 도민들의 많은 참여를 바란다"고 전했다. 2026.03.30 beignn@newspim.com

경기교육혁신연대 관계자는 "공정한 경선 관리를 통해 도민의 뜻이 담긴 단일 후보를 선출하겠다"며 "경기 교육의 혁신을 바라는 도민들의 많은 참여를 바란다"고 전했다.

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