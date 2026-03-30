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동국제강그룹, 32년 연속 무분규 임단협 체결

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'항구적 무파업' 정신 계승… 올해도 주요 철강사 중 가장 빨라
동국제강·동국씨엠, '노사 합심 위기 극복' 한 목소리…신뢰 굳건
그룹, 업황 악화에도 사내하도급 직고용 등 선진 노사문화 구축 노력

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 동국제강그룹 동국제강(대표이사 최삼영)과 동국씨엠(대표이사 박상훈)이 2026년 임금 및 단체 협약을 체결했다고 30일 밝혔다.

올해도 주요 철강 회사 중 가장 빠르게 협상을 마무리했다. 그룹 인적 분할로 열연·냉연 철강 회사로 나뉘어 각자의 전문성을 높이고 있는 두 회사가, 1994년 산업계 최초 '항구적 무파업' 선언 이후 이어져 온 '노사 무분규'의 전통을 계승하고 발전시킴에 의미가 있다. 올해로 32년 연속 무분규 타결이다.

동국제강·동국씨엠 노사는 글로벌 경기 침체와 철강업계를 둘러싼 대내외 불확실성 확대 등 어려운 환경에 공감하고, 함께 극복하기 위해 뜻을 모았다. 노조는 회사의 경쟁력 강화를 위해 협력했으며, 회사는 근로 조건 개선과 복지 향상으로 화답하며 상호 양보와 타협을 통해 원만한 타결을 이뤄냈다.

동국제강은 지난 26일 인천공장에서, 동국씨엠은 27일 부산공장에서 각각 '2026년 임금 및 단체협약 조인식'을 갖고 대표이사와 노조위원장을 비롯한 교섭위원 20여 명이 참석해 합의서에 서명했다.

동국제강 인천공장에서 열린 '2026년 단체교섭 조인식' 단체사진 (앞줄 가운데 왼쪽) 박상규 동국제강 노조위원장, (앞줄 가운데 오른쪽) 최삼영 동국제강 사장 [사진=동국제강그룹]

인천공장에서 열린 조인식에서 최삼영 동국제강 사장은 "어려운 시기마다 회사를 먼저 생각하고 협력해 준 노동조합과 임직원께 깊은 감사를 드린다"며 "굳건한 노사 신뢰를 바탕으로 위기를 도약의 기회로 만들어 나가자"고 말했다.

박상규 동국제강 노조위원장은 "회사의 지속 가능한 성장이 곧 조합원의 고용 안정과 행복으로 이어진다는 믿음으로 이번 교섭에 임했다"며 "앞으로도 노사가 원팀(One-Team)이 되어 더 큰 발전을 이끌어 가자"고 답했다.

부산공장에서 열린 조인식에서 박상훈 동국씨엠 사장은 "동국만의 상생 문화는 단순한 전통을 넘어 가장 강력한 경쟁력이라 생각한다"며 "노사가 합심해 업황을 극복하고 지속가능한 성장을 위해 함께 나아가자"고 말했다.

성경훈 동국씨엠 노조위원장은 "대립보다는 대화가 우선이라는 생각으로 임단협에 합의했다"며 "회사가 어려울 때 힘을 보태는 것이 결국 우리를 지키는 길이라 믿고 있고, 안전하고 활기찬 조업 환경을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 답했다.

동국제강그룹은 2023년 11월, 산업계 최초로 '자회사 설립 후 고용' 대신, 사내하도급 근로자 '직접 고용'에 상호 합의했으며, 특별채용 절차를 거쳐 2024년 1월 1일부 약 900여명을 직고용한 회사다. 또한 2회의 정년 연장을 통해 제조 현장 숙련 인력을 유지하고 보유 기술을 계승하게 하는 등 선진적 노사문화 구축에 힘쓰고 있다.

 

y2kid@newspim.com

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반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
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은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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