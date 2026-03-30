[내일날씨] 전국에 '봄비'…서울 한낮 21도

아침 최저 7~13도 · 낮 최고 12~21도

[서울=뉴스핌] 유재선 인턴기자 = 화요일인 31일은 전국이 대체로 흐리고 곳곳에 비가 내리겠다.

30일 기상청에 따르면 오는 31일 전국이 대체로 흐리고 곳곳에 비가 내리겠다. 비는 오전 중 대부분 그치겠으나 강원산와 동해안, 경북동해안은 곳에 따라 오후까지 이어지겠다.

[서울=뉴스핌] 황준선 기자 = 화요일인 31일은 전국이 대체로 흐리고 곳곳에 비가 내리겠다. 사진은 봄비가 내리는 가운데 꽃잎이 떨어진 벚꽃길을 걷고 있는 시민의 모습. 2023.04.06 hwang@newspim.com

예상 강수량은 5~50㎜다. 전남 남해안과 경남 남해안, 제주는 60~120㎜가 예상된다.

아침 최저기온은 7~13도로 예상된다. ▲서울 10도 ▲인천 9도 ▲수원 10도 ▲춘천 9도 ▲강릉 10도 ▲청주 12도 ▲대전 11도 ▲전주 11도 ▲광주 12도 ▲대구 12도 ▲부산 12도 ▲울산 12도 ▲제주 12도다.

낮 최고기온은 12~21도로 예상된다. ▲서울 21도 ▲인천 18도 ▲수원 20도 ▲춘천 19도 ▲강릉 13도 ▲청주 20도 ▲대전 20도 ▲전주 20도 ▲광주 21도 ▲대구 19도 ▲부산 17도 ▲울산 15도 ▲제주 17도다.

바다 물결은 서해 앞바다 0.5~2.0m, 남해 앞바다 0.5~3.0m, 동해 앞바다 1.0~3.5m로 일겠다.

에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역에서 '보통' 수준을 보이겠다.

jason14@newspim.com