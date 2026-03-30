톰 포드 뷰티, '블랙 오키드 리저브' 프라이빗 디너 개최

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 톰 포드 뷰티가 '블랙 오키드 리저브(Black Orchid Reserve)' 향수 캠페인을 기념해 지난 26일 푸투라 서울에서 프라이빗 디너 행사를 개최했다.

[이미지=톰 포드 뷰티]

행사에는 크리에이티브 디렉터 하이더 아커만과 캠페인 모델 틸다 스윈튼을 비롯해 권지용, 지창욱, 이수혁, 위하준, 은석, 베일리, 우찬, 배윤영 등 주요 인사가 참석했다. 참석자들은 톰 포드 제품을 착용하고 행사에 참여했다.

이번 행사는 블랙 오키드 리저브의 향을 중심으로 공간과 연출을 구성해 브랜드 콘셉트를 전달하는 자리로 마련됐다.

블랙 오키드는 2006년 출시된 톰 포드의 첫 번째 향수로, 플로럴 향수에 대한 기존 인식을 확장한 제품으로 알려져 있다.

2025년 8월 출시된 블랙 오키드 리저브는 기존 블랙 오키드 향에 고스트 오키드(Ghost Orchid) 어코드를 더한 것이 특징이다. 고스트 오키드는 희귀 식물로 알려져 있으며, 개화 시 향을 포집하는 헤드스페이스(headspace) 기술을 통해 향이 구현됐다.

톰 포드는 2005년 톰 포드가 설립한 글로벌 브랜드로, 패션과 액세서리, 아이웨어, 뷰티 제품을 전개하고 있다. 현재 전 세계 100여 개 국가 및 지역에서 사업을 운영 중이다.

2023년 에스티 로더 컴퍼니즈는 톰 포드 브랜드의 단독 소유권을 확보했으며, 패션 및 액세서리는 에르메네질도 제냐 그룹, 아이웨어는 마콜린과의 라이선스 계약을 통해 운영되고 있다.

[이미지=톰 포드 뷰티]

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