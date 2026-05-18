[6·3 지선] 정원오, '청년 월세 지원 2.5배 확대' 공약…"청년 임대주택 5만호 공급"

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"2만호→5만호 확대, 월 20만원씩 1년간 지원"



[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 청년 월세 지원 규모를 기존보다 2.5배 확대하겠다는 주거 공약을 18일 발표했다.

이날 오후 정 후보는 서울시청 앞에서 기자회견을 열고 '청년·신혼부부 3대 주거안정 대책' 공약을 공개했다.

정원오 더불어민주당 서울시장 후보 [사진=뉴스핌DB]

정 후보는 오세훈 국민의힘 서울시장 후보의 시장 임기 중 매입임대주택 공급물량이 2020년 7200호에서 2023년 1916호로 급감했다며 "지금 서울의 청년들이 겪는 전월세난은 명백한 오세훈 후보의 책임"이라고 꼬집었다.

우선 연간 청년 월세 지원 기준을 완화해 현재 2만호에서 5만호로 확대해 임기중 총 20만명에게 월 20만원을 1년간 지원할 방침이다. 관련해 정 후보는 "(청년 월세 지원 대상을) 2만호에서 5만호로 확대했을 때 약 800억원이 추가된다"라며 "서울시 청년 주거문제 (해결을 위한 재원 지원이) 가능하다고 본다"고 설명했다.

이번 공약에 ▲신혼부부를 위한 실속형 분양주택 1만호 및 공공임대주택 3만호 공급 ▲청년 임대주택 5만호 공급도 포함됐다.

실속형 분양주택은 노후 공공임대주택(영구임대주택단지) 도심 내 공급되는 주택의 일부를 활용해 1만호를 공급한다. 지분적립형, 이익공유형, 토지임대부 등 초기 분양가 부담을 낮춘 형태로, 지분적립형의 경우 초기 10~25%만 부담하고 입주한 뒤 20~30년에 걸쳐 나머지 지분을 분할 취득하는 방식이다.

청년 임대주택 5만호의 경우 기숙사 7000호·상생학사 2만호·공공임대주택 2만3000호 등 총 5만 호를 공급할 계획이다.

또 주택법 개정을 통해 도시형 생활주택의 세대수 기준을 현재 300세대 미만에서 500세대 규모로 규제를 완화한다. 철도역 반경 500미터 이내인 역세권의 경우에는 조례를 통해 최대 700세대까지 한시적으로 허용할 방침이다.

이와 함께 오세훈 시정 때 벌어진 청년안심주택의 관리 감독 부실에 대한 감사를 시행할 계획이다. 정 후보는 "오세훈 후보 시정에서 흔들린 서울의 주택 행정을 바로잡고, 더 이상 말로만 하는 집을 짓는 것을 끝내고, 실력으로 청년과 신혼부부의 집 걱정을 함께 덜겠다"고 강조했다.

100wins@newspim.com