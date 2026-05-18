삼성전자 노사, 사후조정 본격 돌입…박수근 중노위원장 "대화는 되고 있다"

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2차 사후조정 개최…오전 양측 입장 확인

박 위원장 "오늘 조정안 나오기 어려워"

오후 7시까지 협의…내일 오전 10시 재개

최승호 위원장, 취재진 질문에 '묵묵부답'

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 삼성전자 노사 임금 협상 중재를 위한 2차 사후조정 회의가 재개된 가운데 박수근 중앙노동위원회(중노위) 위원장이 "대화는 되고 있다"고 전했다.

박 위원장은 18일 오후 2시 정부세종청사 중노위 조정회의실에 들어가면서 어느 정도 대화가 되고 있느냐는 질문에 "네"라고 답했다.

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 박수근 중앙노동위원회 위원장이 13일 정부세종청사에서 기자간담회를 열고 발언하고 있다. 2026.04.13 sheep@newspim.com

노사는 이날 오전 10시부터 성과급 재원 산정 기준, 성과급 상한제 폐지, 성과급 제도화를 둘러싸고 회의를 이어가고 있다. 노조 측에서는 최승호 초기업노동조합 삼성전자지부 위원장이 나서고 사측에서는 여명구 DS(반도체) 부문 피플팀장(부사장)이 나섰다. 박 위원장은 사후조정을 단독 조정하고 있다.

노조는 초과이익성과금 산정 기준을 영업이익의 15% 수준으로 정하고 현재 연봉의 50% 수준인 성과급 상한선을 폐지해 달라고 요구하고 있다. 사측은 영업이익 10%와 현행 성과급 지급 기준인 경제적부가가치(EVA) 20% 중 하나를 선택하라고 제안하고 있다. 상한선 폐지는 받아들일 수 없다는 입장이다. 다만 업계 1위를 달성하면 영업이익의 10%를 지급하겠다고 제시했다.

삼성전자 노사는 협상을 시작한 뒤 2시간 만에 점심을 위해 회의를 일시 중단했다. 오전에는 양측이 서로 입장만 나눈 상태다.

최 위원장은 회의실을 나서며 협상 분위기를 묻는 질문에 침묵으로 일관했다. 오후 회의를 위해 들어가면서도 취재진의 질문에 답하지 않았다.

삼성전자 노사는 이날 오후 7시까지 사후조정을 잇기로 협의했다. 만일 오늘까지 조정안이 나오지 않을 경우 사후조정은 내일 오전 10시에 재개된다.

박 위원장은 조정안이 나올 것 같느냐는 질문에 "아니오"라고 답했다. 어느정도 대화가 되고 있느냐는 질의에는 "네"라고 했다.

sdk1991@newspim.com