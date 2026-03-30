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전 창원시의장 14명, 강기윤 창원시장 예비후보 지지 선언

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"경제 활성화 위한 리더십 필요"
"정치적 경험과 경영 능력 결합"

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 전 창원시의회 의장 14명이 30일 창원시장 선거에 출마한 강기윤 예비후보 지지를 공식 선언했다.

전 창원시의회 의장들이 30일 오전 창원시청 정문 앞에서 기자회견을 열고 창원시장 선거에 출마한 강기윤 예비후보 지지를 선언하고 있다.[사진=강기윤 창원시장 예비후보 선거사무소] 2026.03.30

이들은 이날 오전 10시 20분 창원시청 정문 앞에서 기자회견을 열고 "한때 대한민국 경제의 심장이었던 창원의 엔진은 식어가고, 민생현장은 활기를 잃고 있다"며 "그간 시정은 선거 때마다 반복된 낙하산 시장들의 관성에 머물러 성공한 시장이 없었다"고 밝혔다.

이들은 "지금 창원에는 강력한 정치력과 실적을 만들어내는 경영 마인드를 갖춘 리더가 필요하다"며 "창원의 미래를 책임질 유일한 후보는 강기윤"이라고 전폭적 지지를 선언했다.

의장 출신들은 강 예비후보가 '검증된 3박자 리더십'을 갖췄다고 평가했다. 재선 경남도의원으로 지역 민심을 현장에서 다졌고, 재선 국회의원 재임 기간 중앙정치에서 창원의 목소리를 대변하며 정무 감각을 입증했다는 것이다.

그러면서 "창원국가산단에서 기업을 일궈낸 CEO이자 한국남동발전 사장으로서 경영 능력을 공인받은 인물"이라며 "정치와 행정, 기업 경영을 두루 경험한 유일한 후보"라고 치켜세웠다.

이어 "시정은 중앙정부를 설득해 예산을 확보하는 정치력과 기업을 유치해 일자리를 만드는 경영능력이 결합돼야 한다"며 "강기윤 예비후보가 행정을 넘어선 정치·경영의 시너지를 보여줄 적임자"라고 강조했다.

이들은 "우리는 창원의 미래를 위해 강기윤과 함께 뛰겠다"며 "시민들도 강 후보에게 힘을 모아 달라"고 호소했다.

한편 지난 25일에는 전 창원시 구청장과 과장, 읍면동장 등 108명이 강 예비후보 지지를 선언한 바 있다.

news2349@newspim.com

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반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
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은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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