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국힘 창녕군수 예비후보들, 성낙인 군수 윤리 조사 촉구…"군민 기만 행위"

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시험 연기 후 원서 접수 의문 제기

[창녕=뉴스핌] 남경문 기자 = 국민의힘 창녕군수 예비후보들이 성낙인 군수가 을지훈련 기간 중 자격시험에 응시한 행위를 '군민 기만'으로 규정하고 당 윤리위의 엄중 조사를 촉구했다.

박상제·성이경·우기수·곽철현 국민의힘 창녕군수 예비후보들이 30일 오전 10시30분 창녕군청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 성낙인 군수가 을지훈련 기간 중 파크골프 자격시험 응시와 관련해 당 윤리위의 엄중 조사를 촉구하고 있다.[사진=우기수 예비후보] 2026.03.30

박상제·곽철현·우기수·성이경 국민의힘 창녕군수 예비후보들은 30일 오전 10시30분 창녕군청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "현직 군수가 국가 비상대비훈련 중 개인 시험을 치른 것은 안보 불감증의 극치"라며 성낙인 군수의 행태를 강하게 비판했다.

예비후보들은 성 군수가 "시험이 집중호우로 연기돼 어쩔 수 없었다"고 해명한 것에 대해 "경남파크골프협회가 이미 6월 초 '시험을 8~10월 사이 실시한다'는 공문을 발송한 만큼 사실과 다르다"고 직격탄을 날렸다. 성 군수가 원서를 접수한 6월 20일은 시험 연기 사실이 공표된 이후였다는 설명이다.

이들은 "군수가 을지훈련 기간 중 관외 지역(진주)에서 시험을 본 것은 직무 해이이자 군민 기만 행위"라며, "천재지변을 핑계로 삼는 것은 변명에 불과하다"고 날 센 각을 세웠다.

성 군수 측이 밝힌 '시설 견학 목적' 해명에 대해서도 "군수로서 공직의 무게를 망각한 처사"라고 꼬집었다. 일부 언론 보도에 언급된 "감독관의 허가를 받았다"는 주장에 대해서는 "지자체장의 개인 시험을 허가할 법적 근거는 없다"며 경남도의 즉각적인 감찰과 문책을 요구했다.

예비후보들은 "공천만 받으면 된다는 식의 도덕적 해이는 당의 신뢰를 무너뜨린다"며 국민의힘 경남도당과 중앙당 윤리위원회에 철저한 조사를 건의했다.

이어 "깨끗하고 책임 있는 지방정치를 통해 군민만을 바라보는 정당 본연의 가치를 지켜가겠다"고 목소리를 높였다.

news2349@newspim.com

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반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
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은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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