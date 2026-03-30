부산창경, 59억원 규모 '브릿지 펀드' 결성…지역 투자 생태계 확충 기대

지역 기업 80% 이상 집중 투자 계획

글로벌 진출 촉진 및 투자 기반 강화

[부산=뉴스핌] 박성진 기자 = (재)부산창조경제혁신센터(이하 부산창경)는 30일 (재)큐네스티와 공동으로 부산창조경제혁신센터에서 59억 원 규모의 '부산 글로벌 브릿지 투자조합(브릿지 펀드)' 결성식을 개최한다고 밝혔다.

이번 펀드는 중소벤처기업부와 부산시가 출자한 '부산 혁신 스케일업 벤처펀드'의 액셀러레이터(AC) 분야에 최종 선정되면서 조성됐다.

부산 글로벌 브릿지 투자조합 결성식[사진= (재)부산창조경제혁신센터] 2026.03.30

총액 59억 원 가운데 35억 원은 한국벤처투자가 운용하는 모태펀드 자금이며, 하나증권, DRB동일, 심산벤처스 등이 주요 출자자로 참여했다.

하나증권은 지역 벤처 생태계 조성에 금융권이 참여했다는 점에서 주목된다. 지역 중견기업 DRB동일도 출자에 동참해 지역 내 투자 기반 확충과 경제 선순환 구조 형성에 힘을 보탰다. 송용준 전 부산창경 센터장이 개인 출자로 참여한 점도 눈길을 끈다.

이번 펀드는 일부 자금에 외화 재원이 포함돼 글로벌 투자 네트워크 확충이라는 의미도 크다. 런던·두바이 거점을 둔 심산벤처스와 동남아시아 최대 스타트업 컨퍼런스를 주관하는 Techsauce Media 대표가 개인 출자로 참여하면서 해외 연계 기반이 강화됐다.

부산창경과 큐네스티는 펀드 약정액의 80% 이상을 부산에 본점·연구소·공장을 둔 기업에 집중 투자할 계획이다. 두 기관은 보유 중인 글로벌 액셀러레이팅 프로그램과 오픈이노베이션 사업을 연계해 투자 기업의 성장과 해외 진출을 지원한다.

부산창경은 이번 결성으로 누적 운용자산(AUM) 176억2200만 원을 달성했다. 지난해에 이어 3년 연속 모태펀드 공모에 선정되며 지역 투자 거점으로서의 입지를 공고히 하고 있다.

김용우 부산창경 대표는 "지역 기업의 성장을 위해 다각적인 투자 기반을 구축해왔다"며 "이번 펀드 결성을 계기로 부산 기업의 스케일업과 글로벌 진출을 더욱 가속화하겠다"고 말했다.

psj9449@newspim.com