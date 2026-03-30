전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.30 (월)
KYD 라이브
KYD 디데이
경제 경제일반

속보

더보기

최고가격 올리자 석유가격 고삐 풀렸다…2000원대 '초읽기'

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

정부, 27일 최고가격 2차고시 시행
사흘간 휘발유 46원·경유 42원 인상
주유소 절반이상 판매가격 슬금슬금
일부 주유소들 2000원대 '고공행진'

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 정부가 지난 27일 석유 최고가격을 리터당 210원이나 인상하자 주유소 판매가격도 가파르게 상승하고 있다.

최고가격 인상 전 싸게 들여온 재고가 남아 있는 주유소들도 슬금슬금 가격을 올리며 꼼수를 부리고 있다.

서울의 휘발유 평균가격은 리터당 1900원을 훌쩍 넘어섰고, 일부 주유소들은 이미 2000원대 고공행진을 이어가고 있다.

◆ 27일 이후 사흘간 소비자가격 상승세

30일 산업통상부와 석유공사에 따르면, 지난 29일 기준 전국 주유소의 휘발유 평균가격은 리터당 1864.76원으로 전일 대비 8.9원 올랐다. 같은 기간 경유는 1857.93원으로 7.97원 상승했다(그래프 참고).

서울의 휘발유 평균가격은 1928원을 기록하며 2000원을 눈앞에 두고 있다. 정부가 최고가격을 대폭 인상하자 소비자가격도 고삐가 풀린 듯 인상폭이 커지고 있다.

실제로 지난 27일 최고가격 2차 고시 이후 사흘간 휘발유는 평균 45.47원이나 올랐다. 같은 기간 경유는 42.13원 인상됐다. 1차 고시를 통해 다소 안정됐던 석유가격이 다시 급등하는 모습이다.

지난 27일 0시부터 주유소에 공급되는 정유사 도매가격이 휘발유와 경유, 등유 모두 210원씩 올랐다. 국제유가가 급등하면서 정부도 최고가격을 계속 억누르기에는 버거운 모습이다.

주유소들은 지난주 값싸게 공급받은 재고가 남아 있음에도 가격을 슬금슬금 인상하고 있다. 정부가 '엄단하겠다'며 엄포를 놓고 있지만 약발이 듣지 않는 모습이다.

정부와 시민단체가 주유소 판매가격을 감시하고 있지만, 주유소의 폭리를 막는 데 한계가 있다는 지적이다. 이런 추세라면 주유소 판매가격이 2000원을 넘어서는 것은 시간문제라는 게 일반적인 전망이다.

에너지·석유시장감시단은 "최고가격 고시 이후 사흘이 지나 대부분 재고물량이 소진되기 전"이라면서 "1차 최고가격으로 정유사가 공급했음에도 가격을 인상한 주유소가 많아 가격인상 자제를 촉구한다"고 밝혔다.

3월 29일 기준 전국 휘발유 평균가격 [자료=한국석유공사 오피넷] 2026.03.30 dream@newspim.com

◆ S-oil 주유소 가격인상 '최다'

상표별로 보면 S-oil 주유소가 휘발유 가격을 인상한 비율이 가장 높았다.

S-oil 주유소는 전체의 73.41%가 가격을 인상해 가장 높은 비율을 기록했고, GS칼텍스가 63.89%로 뒤를 이었다. 반면 고속도로 알뜰주유소는 38.54%만 가격을 인상해 가장 낮았다.

경유도 S-oil 주유소가 가장 많았다. S-oil 주유소는 전체의 72.84%가 가격을 인상했으며, HD현대오일뱅크가 62.34%로 뒤를 이었다.

심지어 일부 주유소들은 정부의 최고가격 인상폭(210원)보다 높은 수준으로 가격을 인상해 폭리를 취하고 있는 것으로 드러났다.

에너지·석유시장 감시단은 정부의 2차 고시 이후 리터당 210원 인상한 주유소들의 실명을 공개하고 가격인하를 촉구했다(표 참고).

감시단 관계자는 "2차 최고가격 고시 전날인 지난 26일 대비 30일 가격을 인상한 주유소는 휘발유 6850개, 경유 6701개"라며 "대부분 재고물량이 소진되기 전이기 때문에 가격인상 자제를 촉구했다.

김정관 산업부 장관은 "국민의 불안을 이익의 수단으로 삼는 모든 불법 행위는 결코 용납될 수 없다"면서 "범부처 차원의 강력한 단속이 필요하다"고 강조했다.

[자료=에너지·석유시장 감시단] 2026.03.30 dream@newspim.com

dream@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
사진
은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동