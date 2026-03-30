김대권 수성구청장 예비후보, 개소식서 도시 경쟁력 주장

'정책 연속성 기반, 도시 변화 방향 제시'

[대구=뉴스핌] 김용락 기자=김대권 수성구청장 예비후보가 지난 28일 오후 4시 두산오거리 선거사무소 개소식을 개최하며 본격적인 선거 일정에 들어갔다고 30일 밝혔다. 이번 개소식에는 지역 주민과 지지자 등 약 2,000여 명이 참석했으며, 행사 시작 전부터 긴 줄이 이어지는 등 높은 관심 속에 진행됐다.

이날 김 예비후보는 "수성못 수상공연장, 미술관 클러스터, 미래교육 인프라 등은 도시 경쟁력을 뒷받침하는 기반"이라며"문화·교육·산업이 연결된 구조 속에서 구민의 삶과 지역의 변화가 이어지도록 하겠다"고 밝혔다. 이어"수성구가 교육을 통해 찾고, 문화를 통해 머물며, 경제가 함께 움직이는 도시로 자리 잡을 수 있도록 방향을 이어가겠다"고 덧붙였다.

김대권 수성구청장 예비후보가 개소식을 개최했다.[사진=김대권 사무소] 2026.03.30 yrk525@newspim.com

김 예비후보는 민선 8기 정책의 흐름을 바탕으로, 3선을 통해 도시 변화의 연속성과 완성도를 높이겠다는 구상을 밝혔다.

또한 수성구가 기회발전특구, 교육발전특구, 교육국제화특구, 문화특구 등 4대 특구를 기반으로 다양한 정책이 추진되고 있다는 점을 언급하며, 문화·교육·경제 기능이 결합된 도시 구조를 강화하고 지역 자산 간 연계를 통해 머무는 도시로 발전시켜 나가겠다는 방향을 설명했다.

이번 개소식은 참석자들의 호응 속에 진행됐으며, 향후 일정에 대한 안내도 함께 이뤄졌다.김 예비후보는 앞으로 정책의 실행력과 완성도를 높이는 데 중점을 두고, 지역 여건에 맞는 방향을 이어갈 계획이라고 밝혔다.

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