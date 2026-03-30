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'창원 상남팀의 역습' 성낙송 "'철옹성' 임채빈 꺾고 경륜 판도 흔든다"

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"부상 선수 복귀와 신구 조화 이뤄져 올해 경륜 돌풍의 중심 될 것"

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경륜경정총괄본부는 경남권 경륜의 자존심 '창원 상남팀'이 올 시즌 초반 무서운 기세로 몰아치며 경륜 판도에 지각변동을 예고하고 있다고 30일 밝혔다. 그 중심에는 '무적'으로 불리던 임채빈을 무너뜨린 성낙송(21기, S1)의 드라마틱한 부활이 자리 잡고 있다.

광명스피돔에서 특선급 선수들이 결승선 앞에서 접전을 벌이고 있다. [사진=국민체육진흥공단]

창원 상남팀은 최근 주력 선수들의 부상 복귀와 신예들의 가파른 성장세가 맞물리며 과거의 영광을 재현할 '봄바람'을 일으키고 있다.

창원 상남팀 반격의 서막은 성낙송이 열었다. 성낙송은 지난 광명 9회차(3월 1일) 특선급 결승전에서 지난해 그랑프리 챔피언인 임채빈(25기, SS)을 상대로 젖히기 맞승부를 펼쳐 반 차신 차이의 짜릿한 승리를 거뒀다.

무려 20번째 맞대결 만에 거둔 첫 승리로, 임채빈의 독주 체제에 균열을 냈다는 점에서 의미가 크다. 성낙송은 현재 전체 성적 11위, 승률 50%, 연대율 69%를 기록하며 특선급 최정상권의 기량을 회복했다는 평가를 받는다. 팀 내에서는 그를 두고 "상남팀 재도약의 봄을 알리는 전령사"라는 찬사가 쏟아지고 있다.

팀의 훈련부장인 박진영(24기, S2)의 활약도 돋보인다. 박진영은 지난 2월 말부터 최근까지 두 차례 연속 결승 진출에 성공하며 선후배 사이의 가교 역할을 톡톡히 해내고 있다.

여기에 낙차 부상을 털고 돌아온 박건이(28기, S2)가 지난 21일 광명 경주에서 3착을 기록하며 기량 회복을 알렸고, 베테랑 강진남(18기, S2)과 박병하(13기, S3)도 각각 마크와 선행에서 입상권에 진입하며 복병으로서의 저력을 과시하고 있다. 부상으로 이탈했던 김광오(27기, S3)와 김태율(28기, S3)도 최근 훈련에 복귀해 전열 재정비를 마쳤다.

우수급에서는 안재용(27기, A1)이 승률 47%를 기록하며 매 경주 강력한 우승 후보로 거론되고 있다. 특히 주목받는 인물은 신인 최우성(30기, A1)이다. 선발급에서 특별승급으로 빠르게 우수급에 합류한 최우성은 최근 부산 경주에서 2연승을 거두며 전술의 폭을 넓히고 있다. 힘 중심의 자력 승부에 정교한 추입 능력까지 더해지며 상남팀의 차세대 에이스로 급부상 중이다.

경륜 전문가들은 창원 상남팀의 조직력이 시너지 효과를 내기 시작했다고 분석한다. 예상지 '경륜위너스' 박정우 부장은 "그동안 낙차 부상자가 많아 아쉬움이 컸던 창원 상남팀이 최근 재도약의 움직임을 선명히 하고 있다"며 "성낙송의 상승세에 박진영, 박건이, 최우성 등 전력이 유기적으로 결합한다면 올해 경륜 판도에서 태풍의 눈이 될 것"이라고 전망했다.

전력 보강과 신구 조화를 이룬 창원 상남팀이 수도권과 수성팀이 양분해온 경륜 지형도를 어떻게 재편할지 팬들의 이목이 창원으로 집중되고 있다.

1141world@newspim.com

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반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
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은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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