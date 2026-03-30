무신사, 'AI 네이티브' 신입 개발자 66명 선발

2000여명 지원자 중 3.3% 최종 합격

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 무신사가 인공지능(AI) 기술 역량을 바탕으로 패션 테크의 미래를 이끌어갈 'AI 네이티브'(AI-native) 신입 개발자 공개 채용 전형을 최종 마무리하고, 선발된 66명의 인재를 현업에 배치했다고 30일 밝혔다.

이번 공채는 무신사 테크 부문이 주도하는 '무신사 루키(Musinsa Rookie: MUKIEs)' 프로그램의 일환으로 4년 만에 진행한 대규모 신입 개발자 채용이다. 특히 서류 전형 대신 이력서 없는 간편 지원 방식을 도입해 지원 문턱을 낮춘 결과, 2000여 명의 지원자가 몰리며 뜨거운 관심을 입증했다.

무신사는 1기 AI 네이티브 신입 개발자 66명을 대상으로 온보딩 프로그램을 진행했다. 사진은 전준희 무신사 CTO가 신입 개발자들에게 환영 인사를 전하는 모습. [사진=무신사 제공] nrd@newspim.com

무신사는 단순 코딩 실력을 넘어 AI 도구를 얼마나 능숙하게 활용해 실무 문제를 해결하는지를 중점적으로 평가했다. 1700여 명이 참여한 1차 코딩 테스트를 시작으로, AI 도구 활용 능력을 검증하는 2차 테스트(400명), 최종 3차 오프라인 면접(100명) 등 총 3단계의 엄격한 검증 과정을 거쳤다. 이를 통해 최종 66명이 선발되었으며 합격률은 약 3.3%를 기록했다.

현업에 배치된 66명의 신입 개발자들은 곧바로 무신사의 실제 테크 프로젝트에 투입된다. 이번 채용의 가장 큰 특징은 신입 사원들이 단순 교육용 과제가 아닌, 현재 무신사 고객들이 겪고 있는 불편함을 해결하기 위한 실제 커머스 프로젝트를 직접 수행한다는 점이다. 이들은 향후 6개월간 실무 프로젝트에 참여하며 AI 기술을 활용한 시스템 효율화를 주도할 예정이다.

특히 정규직 전환 심사는 후보자 간 경쟁을 유도하는 상대평가가 아닌, 개인의 역량과 기여도를 중심으로 한 절대평가 방식으로 진행된다. 역량을 증명한 인재라면 인원 제한 없이 모두 무신사의 일원이 될 수 있도록 구성해 주니어 개발자들이 성장에만 집중할 수 있는 환경을 조성했다.

또 무신사는 이번 AI 네이티브 채용 전형의 설계 원칙과 기술적 철학을 담은 메시지를 신입 개발자들에게 보내는 편지 형식으로 공개했다. 이번 전형에서는 코딩 테스트은 물론 지원자의 의사결정 능력을 중시하고, 문제 해결 본질과 논리적 판단력만으로 실력을 측정하기 위해 모든 지원자에게 동일한 AI 에이전트 환경을 제공하는 등 공정성 확보에 주력했다. 해당 메시지의 전문은 무신사 테크블로그(techblog.musinsa.com)에서 확인할 수 있다.

전준희 무신사 CTO는 "치열한 경쟁을 뚫고 합격한 66명의 신입 개발자들이 AI를 도구로 삼아 패션 테크 생태계 혁신을 이끌어갈 수 있도록 전폭적으로 지원할 것"이라며, "앞으로도 테크 인재와 기술 기반의 혁신에 대한 투자를 지속해 나갈 계획"이라고 말했다.

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