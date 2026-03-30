집중 대설에도 피해 최소…겨울철 재난대응 성과

대책기간, 대설 인명피해 '0', 재산피해 98% 감소

기습 폭설 대응체계 정비로 재발 방지

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부는 2025~2026년 겨울철 자연재난(대설·한파) 대책 기간 운영 결과, 지난 10년 대비 인명·재산 피해가 크게 감소했다고 30일 밝혔다.

이번 대책기간 동안 대설로 인한 인명피해는 발생하지 않았으며, 재산피해는 약 9억 원으로 최근 10년 평균(551억4000만 원) 대비 98% 감소했다. 피해는 공공시설이 아닌 사유시설에 국한됐으며, 건물과 축사 피해가 대부분을 차지했다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

한파 피해 역시 감소세를 보였다. 한랭질환자는 총 364명(사망 14명, 부상 350명)으로 최근 5년 평균보다 5% 줄었고, 계량기와 수도관 동파도 6577건으로 39% 감소했다.

이번 겨울은 평년 대비 적설량이 절반 수준에 그쳤지만, 서울과 호남, 강원 지역을 중심으로 단시간 강한 눈이 반복되는 특징을 보였다. 한파 일수와 특보 발령 횟수는 오히려 증가했으며, 1월 하순 평균 최저기온은 최근 10년 중 두 번째로 낮은 수준을 기록했다.

정부는 겨울철 시작 전부터 취약시설과 재해우려지역 점검, 대응 자원 확보 등 사전 대비에 집중했다. 적설 취약 가설건축물에 대한 보수·보강과 함께 고립 예상지역 등 5대 유형 위험지역을 지정해 관리했으며, 제설 장비 확충과 한파 저감시설 설치를 위해 총 150억 원의 특별교부세를 지원했다.

대책 기간 중에는 중앙재난안전대책본부를 선제적으로 가동하고, 출퇴근 시간대 취약 구간 중심으로 제설제를 반복 살포하는 등 대응을 강화했다. 특히 붕괴 및 고립 우려 지역 166곳을 사전 통제하고 주민 대피를 실시해 인명 피해를 예방했다.

한파 대응에서도 야간·휴일 쉼터 확대 운영, 취약계층 맞춤형 지원, 응급대피 안내 강화 등 촘촘한 대응체계를 가동했다. 전국적으로 5만3000여 개의 한파 쉼터가 운영됐으며, 읍면동별 최소 1곳 이상 야간 개방 체계를 유지했다.

아울러 강풍 특보 증가에 대응해 취약시설 점검도 병행했다. 점검 결과 대부분 즉시 보완됐으며, 일부 미비 시설은 추가 보수 작업이 진행 중이다.

특히 지난해 12월 수도권 기습 폭설로 발생한 교통 혼잡을 계기로 대응체계를 전면 재정비한 점도 성과로 꼽힌다. 이후 유사한 강설 상황에서도 사전 제설과 기관 간 협업을 통해 큰 혼란 없이 대응이 이뤄졌다.

김광용 재난안전관리본부장은 "단시간에 강한 눈이 집중적으로 내리는 상황이 잦고 기온 변동폭이 큰 어려운 여건에서도 관계기관 간의 긴밀한 협업과 선제적 대응으로 피해를 줄일 수 있었다"라며 "정부는 이번 대책 추진 결과를 면밀히 분석해 국민께서 더욱 안심하고 생활하실 수 있도록 현장 대응력을 한층 높이겠다"라고 밝혔다.

abc123@newspim.com