동작구, 등산로 펜스에 '연속형 국가지점번호 띠' 도입…전국 최초

QR코드 스캔 시 112·119로 즉시 신고

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울 동작구는 등산객의 안전 강화를 위해 전국 처음으로 산책로 펜스를 활용한 '연속형 국가지점번호 띠' 설치를 완료했다고 30일 밝혔다.

국가지점번호란, 도로명주소가 없는 산악·하천·해안 등 비거주지역에서 조난이나 응급상황 발생 시 정확한 위치를 전달하고 신속한 구조를 돕기 위해 부여한 국가 표준 위치 표기 방식(한글 2글자+숫자 8자리)이다.

까치산공원 등산로 펜스 구간에 설치된 국가지점번호 띠 [사진=동작구]

기존 국가지점번호판은 주로 500~700m의 넓은 간격으로 설치돼있다. 이 때문에 위급한 사고 발생 시 사고 당사자가 번호판을 찾기 위해 수백 미터를 이동해야 하는 어려움이 있었다. 동작구는 이러한 문제점을 근본적으로 해결하기 위해 등산로 펜스를 따라 끊임없이 이어지는 '연속형 번호 띠' 방식을 창안했다.

이번 사업은 까치산공원 등산로 내 총 350m 펜스 구간을 대상으로 추진됐다. 펜스가 없는 사각지대에는 공원등을 활용해 25m 간격으로 국가지점번호 판형 18개를 설치함으로써 방문객이 이동하는 전 구간에서 자신의 위치를 쉽게 확인할 수 있도록 했다.

또 각 구간의 번호 띠에 삽입된 정보무늬(QR코드)를 스마트폰으로 스캔하면 원터치 만으로 신고자가 위치한 국가지점번호가 112와 119 상황실로 신속하게 전달된다. 구는 야간이나 우천 시에도 시인성을 극대화할 수 있도록 고휘도 반사 시트를 적용했고, 보행자의 시선이 가장 잘 머무는 높이에 배치했다고 덧붙였다.

한편 박일하 동작구청장은 지난 26일 지역 주민 20여 명과 함께 까치산공원 등산로를 방문해 국가지점번호 띠 설치 현장 합동 점검을 실시했다. 구는 향후 이번 시범사업의 이용 현황을 분석해 관내 주요 등산로 전역에도 번호 띠 설치·확대를 검토할 방침이다.

박 구청장은 "작은 위치 표시 하나가 위급 상황에서는 생명을 지키는 중요한 역할을 할 수 있다"며 "앞으로도 동작구 전역을 더욱 안전하게 만들기 위해 선제적인 안전 정책을 지속 추진하겠다"고 말했다.

kh99@newspim.com